Mais de 50 equipes e 100 atletas disputam a etapa inicial do “NFA Furvôlei 2021” em Orlando

A etapa inicial da “NFA Futevôlei 2021”, promovida pela “National Footvolley Association”, acontece dia 27 de março, em Orlando, no “Complexo R9 – Ronaldo Academy”. Destaque à participação do atleta Ivan Guimarães, reconhecido internacionalmente e atual presidente da NFA, que a anuncia a presença de mais de 50 equipes participantes e cerca de 100 atletas

Da Redação

Já está tudo pronto para a realização da primeira etapa da “NFA Futevôlei 2021”, promovida pela “National Footvolley Association”, na cidade de Orlando, no próximo sábado, dia 27 de março – das 9am as 7pm –, no “Complexo R9 – Ronaldo Academy”, na 3516 da President Barack Obama Parkway. A segunda fase será dia 24 de Abril, na cidade de Austin, Texas, nas mesmas categorias promovidas pela entidade. Destaque à participação do atleta Ivan Guimarães, reconhecido internacionalmente e atual presidente da NFA, que reforça o seu papel nos EUA. “Nosso objetivo é tornar o futevôlei conhecido e praticado em todo o país, assim como outros esportes, como, por exemplo, o vôlei de praia. Isso acontece a cada ano, com a formação de novos atletas praticantes e a realização de campeonatos organizados pela entidade”, reforça Guimarães.

Open Divisão 1 Champions: Fernando Plentz (Miami, FL) e Dener dos Santos (Los Angeles CA) – Segundo o presidente, o “Complexo R9” – na recém-inaugurada sede da “Riplay Beach Sports Orlando”´–, possui uma estrutura com quatro quadras de areia, vestiário, bar e amplo estacionamento, oferecendo ao seu público a possibilidade de se praticar os esportes de areia como, por exemplo, futevôlei, vôlei de praia e tênis de areia. O torneio é gratuito e aberto ao público e seguirá todos os protocolos de segurança da Covid-19.

Open Divisão 2 Champions: Giordano Carretta e Daniel Alkmin (Huntington Beach, CA) – O torneio será disputado em três categorias: Open Divisão 1, 2 e 3, COED / Misto (equipes formadas por um homem e uma mulher) e Divisão Master para atletas acima de 45 anos. As inscrições já estão abertas no site da Associação Nacional de Futevolei, www.footvolleyusa.com, até o dia 22 de março.

A 1ª etapa do “Circuito NFA Tour” é patrocinado pela Mikasa, Brazil Stone, Coconut Blast, Tadelui Marketing & Comércio Exterior, Salted Ball com a produçao da Sea and Sugar Produções. Contamos também com o apoio da Brille Collection e da Shades of Beauty Hats, com prêmios para a categoria Feminina.

Divisão COED/Misto Champions: Fernando Plentz e Fiorella Pellegrini (Miami, FL) – Para o evento, adianta Ivan, a expectativa de receber mais de 50 equipes participantes e mais de 100 atletas. Já está confirmada a participação de jogadores de vários estados americanos, dentre eles, a Flórida, Califórnia, Carolina do Norte, Nova Jersey, Massachussets, Geórgia, Nova Iorque, Texas entre outros.

A Associação distribuirá até 250 pontos no Ranking da National Footvolley Association (NFA) e mais de $1,000 dólares em prêmios, seguindo as regras oficiais estabelecidas pela entidade e pela “Federação Internacional de Footvolley”. Lembra o presidente que, “o futevôlei é um esporte genuinamente brasileiro, iniciado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no final da década de sessenta, e é bem conhecido do público brasileiro. O Brasil é o atual campeão mundial da modalidade”.

Equipes campeãs

A últimaporada de 2020 foi marcada por um único evento no meio das montanhas, no renomado Chula Vista Elite Athlete Training Center em San Diego, California, com 46 Equipes participantes, 92 Atletas de 13 cidades representadas distribuídos em 3 Divisões (Open Divisao 1, Open Divisão 2 e COED / Misto).

Nos últimos anos, tivemos atletas diferentes alcançando as primeiras posições do ranking : 2019, Eduardo Papel de Orlando, FL conquistou o título de MVP; 2020, dois atletas de alto nível foram campeões do “Open Divisão 1” e consagrados os MVP’s do torneio. São eles, Fernando Plentz de Miami, FL e Dener dos Santos de Los Angeles, CA. Na categoria Feminina, Fiorella Pellegrini (Miami, FL) foi a melhor ranqueada em 2019 e 2020.

História

A “National Footvolley Association” (NFA) –, fundada em Miami, em 2017, é uma organização sem fins lucrativos criada para organizar, promover e desenvolver o futevôlei nos EUA, em todos os níveis, através de torneios, jogos de exibição e outras formas inovadoras, envolvendo atletas e qualquer pessoa interessada no esporte em todo o país. A missão da associação é criar oportunidades de qualidade para o crescimento deste esporte genuinamente brasileiro, iniciado nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, na década de 1960.

A NFA está atualmente presente em mais de 20 estados nos EUA e a cada ano tem inserido no seu calendário novas cidades para a realização dos seus torneios oficiais, com o objetivo de construir as bases para que o futevôlei seja um esporte profissional e reconhecido aqui.

Serviço

Para mais informações:

Daniel Gaspar – fone: +1 (619) 300-2957

E-mail: footvolleyclubusa@gmail.com