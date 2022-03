Moradores de rua em Nova York são alvos de ataques violentos de suspeito procurado pela polícia

Dois sem-teto foram baleados em Manhattan, Nova York, no sábado, um deles morto, e outros três foram atacados em Washington nos dias anteriores. Suspeito aos ataques é preso nesta terça-feira

Da Redação

Foi confirmada nesta terça-feira pela polícia de Washington DC a prisão do suspeito dos ataques a dois sem-teto em Manhattan, em Nova York, neste fim de semana – um deles fatal, e três ataques a moradores de rua em Washington DC no início deste mês.

O capitão da polícia de Washington, DC, Darren Haskis, confirmou a prisão do suspeito que está sob custódia na capital do país. Lembrando que não foi divulgada nenhuma informação sobre a sua identidade até o momento.

Fotos do suspeito divulgadas pelas polícias de Nova York e Washington

A polícia confirmou que havia ligações balísticas entre os tiros e que todos os cinco tiros estavam relacionados à mesma arma. Além disso, o comissário de polícia disse estar confiante de que os cinco tiroteios são as únicas vítimas, mas disse que pode haver mais.

“Usaremos todas as ferramentas, todas as técnicas e todos os parceiros para levar o assassino à justiça”, disse o comissário da polícia de Nova York Keechant L. Sewell.

“A falta de moradia não deve ser homicídio. Este foi um ataque a sangue frio”, disse o prefeito de Nova York, Eric Adams, em uma entrevista coletiva de Washington na noite de segunda-feira.

“Quando você olha para a ação premeditada do atirador, ela envia uma mensagem clara e forte de que precisamos da ajuda do público… alguém conhece essa pessoa. Estamos pedindo ao público que o encontre.”

Na segunda-feira, uma nova imagem do suposto atirador foi divulgada, mas as autoridades não forneceram nenhuma outra informação sobre a fonte da imagem, além de ser recente.

O NYPD, o Departamento de Polícia de Washington DC e a ATF na segunda-feira aumentaram a recompensa para US$ 70.000 por informações sobre o suspeito distribuídas da seguinte forma: US$ 25.000 cada de Nova York e DC e US$ 20.000 da ATF.

“O trabalho para tirar esse indivíduo de nossas ruas antes que ele machuque ou mate outro indivíduo é urgente. O aumento da violência armada abalou a todos nós e é particularmente horrível saber que alguém está por aí prejudicando deliberadamente uma população já vulnerável”, disse o comunicado da polícia de Nova York.