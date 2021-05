Jacqueline DeAndrade apresenta atividades realizadas na presidência do “Rotary” de Orlando

Jacqueline DeAndrade encerra o seu mandado na presidência do “Rotary club of Brazil Orlando” em 1º de julho de 2021, e faz um balanço de sua gestão, apontando os desafios e a interatividade com presidentes, governadores e distritos de outros países

Da Redação

A presidente do “Rotary club of Brazil Orlando”, Jacqueline DeAndrade, encerra o seu mandado em 1º de julho de 2021, após um ano à frente de uma instituição atuante, em vários países, com um saldo de inúmeros desafios em seu trabalho na pandemia. Ainda assim, se empenhou junto com companheiros de seu clube de forma precisa, auxiliando famílias em dificuldades no auge da Covid-19, arrecadando cestas básicas e refeições, interagindo com a Comunidade. “Foi um período difícil, pois quando assumi a presidência veio à pandemia, e todas as nossas programações e eventos tiveram que ser adiados. Não foi possível promover atividades presenciais e, em contrapartida, interagimos de forma virtual com Distritos e ‘Rotary Clubes’ de diversos países, promovemos palestras com profissionais da área da saúde, Educação, Etiqueta social e aumento do nosso quadro associativo”.

“Importante ressaltar que tivemos excelentes projetos, incluindo a doação de 33 computadores que foram doados pelo pai de uma integrante do nosso ‘Interact’ para duas entidades no Brasil, com a ajuda e parceria do ‘Rotary Clube de Araraquara’, além dos projetos do ‘Rotary’, junto com o ‘Rotaract’, ‘Interact’ e ‘Back to School’, onde foram doadas 32 mochilas com material escolar. Também o projeto ‘Slippers for Shelter’, com a doação de pantufas, fraudas descartáveis e wipes para as vítimas de violência doméstica”, relata a presidente.

Hoje o “Rotary Club of Brazil Orlando” faz parte do “Grupo RotaLatino”, (“Rotary Clubes” de 27 países), e do grupo “Turma do Corujão”, de estudos rotários que conecta “Rotary Clubes” de várias partes do mundo, explica Jaqueline.

Atividades de 2021

Arrecadação de fraldas, pantufas e wipes – Este ano, demarca a presidente, várias reuniões Inter clubes foram realizadas com sucesso, incluindo a “Festiva do Carnaval”, no dia 16 de fevereiro, em parceria com a Governadora Kassima Campanha, do “Distrito 4571 Brasil”. Houve a participação de mais de cinquenta clubes rotários do Brasil, Portugal, Austrália e EUA, e do governador do “Distrito 6980”, Michael Vernon, além de 700 participantes.

No dia 8 de maio, aconteceu a reunião “Festiva do Dia das Mães”, com a Governadora Vera Lucia Barrela Ávila, do “Distrito 4530 Brasil”, destacando-se a participação de autoridades rotarias; a presença da cantora Tânia Mara; do cantor, ator e Diretor Rafael Almeida, e do presidente do “Rotaract Brazil Orlando”, Vítor Andrade.

No dia 15 de maio, aponta Jaqueline, o “Rotary Club of Brazil Orlando” marcou presença na “Convenção Virtual”, do “Distrito 6980”, com o Governador Michael Vernon e o presidente do ‘Rotary Internacional”, Holger Knaack.

Trabalho e dedicação – “Também participou da convenção Vitor Andrade, presidente do ‘Rotaract Brazil Orlando’, que vem desenvolvendo um excelente trabalho no clube e no distrito junto ao governador onde representa o ‘Rotaract’. Ele permanecerá no cargo de presidente, na próxima gestão 21/22, dando continuidade aos trabalhos e projetos”, reforça.

Antes do encerramento do seu mandato a presidente Jacqueline DeAndrade tem em seu calendário os seguintes projetos: reuniões interclube, Bingo, arrecadação de alimentos, doação de livros bibliotecas e escolas e adesão de novos membros. “ Este ano com o lema, ‘Rotary Abre Oportunidades’, tivemos a oportunidade de conhecer e conectar, mesmo que virtualmente, com ‘Rotary Clubes’ e companheiros do mundo todo. Em primeiro de julho começa o novo ano rotário, assumindo a presidência do ‘Rotary Club of Brazil Orlando’ o empresário e presidente-eleito 21/22, Celestino De Cicco”, complementa.

História

O “Rotary Internacional” é uma organização de serviços internacionais cujo propósito é reunir líderes empresariais e profissionais a fim de fornecer serviços humanitários e promover a boa vontade e a paz em todo o mundo.

Organização apolítica e não religiosa, aberta a todos. Existem mais de 35.000 clubes membros em todo o mundo, com um quadro social de 1,2 milhão de indivíduos, conhecidos como rotarianos. Portanto, você também pode fazer parte desta família.

Serviço

Jacqueline DeAndrade

Presidente 20/21

brazilorlandorotary@gmail.com