Presidente da ABI Internacional premiado com “Homens de Grande Valor”

Edivaldo Fontes entrega o prêmio ao Presidente da ABI Internacional, Antônio Martins

Em noite de premiação, o Presidente da Associação Brasileira de Imprensa internacional (ABI), Antônio Martins, foi laureado com “Prêmio VLM Press de Excelência Profissional 2021”. Foram quatorze brasileiros que se destacaram em suas áreas de atuação, com histórias eternizadas na publicação do livro “Homens de Grande Valor”

Da Redação

Foto: Bill Paparazzi

O Presidente da Associação Brasileira de Imprensa internacional (ABI), Antônio Martins, foi homenageado no dia 11 junho, no “The Event Center, em Margate”, na Flórida, com o “Prêmio VLM Press de Excelência Profissional 2021” – em noite de celebrações, que ressalta os feitos de “Homens de Grande Valor”. Na oportunidade, quatorze profissionais brasileiros foram destacados por seus méritos, valores e conquistas na América. Uma iniciativa da “Editora VLM Press”, que tem como objetivo, premiar e enaltecer histórias de aprendizado, superação e resiliência desses imigrantes que hoje transluzem sucesso e conquista e foram eternizadas com a publicação do livro “Homens de Grande Valor”.

Para o Presidente da ABI, Antônio Martins, o prêmio é a consolidação de um trabalho realizado com empenho e resultados significativos. “Eu agradeço à ‘VLM Press’ pelo prêmio. Espero que a minha história contribua positivamente na vida de outras pessoas e que inspire alguém a fazer coisas boas”, disse com entusiasmo.

Com a presença de elegantes convidados, a festa de premiação foi dividida em três momentos: coquetel da chegada, premiação e encerramento com o jantar. A celebração no “The Event Center” contou com a presença de mais de cento e cinquenta pessoas.

Na abertura da cerimônia, foi feita a projeção de um vídeo com mensagem de boas-vindas da Adriana Riquet Sabino, Presidente do “Centro Cultural Brasil-USA da Flórida (CCBU)”. A cerimônia de premiação foi conduzida pelo apresentador e radialista, Luiz Fernando Lombardi Junior, que veio de Boston, MA, exclusivamente para o evento.

Como patrono desta edição do prêmio, abrilhantou a festa o Sheriff Gregory Tony. O prêmio foi entregue pelo CEO e Editor-in-Chief da “VLM Press”, Edivaldo A Fontes. E logo após a cerimônia de entrega dos prêmios, foi servido o jantar e na sequência foram distribuídos os livros Homens de Grande Valor.

Premiados da noite

Os premiados com “Homens de Grande Valor”, em ordem alfabética: Abel Fiorot Loureiro – Escritor e Consultor Financeiro – Booksly e Leader Associates; Antonio Martins – Publicitário – Acontece Magazine; Clewson Oliveira – Pastor Evangélico – Abba International Church; Elias da Hora – Escritor e Empresário – Connections Services; Joe Souza – Real Estate Broker – Casa Bella Realty; Leonardo Resende – Accountant – CPA – Booksly e Leader Associates; Lúcio Santana – Escritor e Mortgage Broker – Royal Mortgage USA; Marcio Rangel – Coach Empresarial – MaximizeBC Business Consulting; Marco Dombrowski – Restauranteur – Picanha Brazil e Di Pizza; Michael Krymchantowski – Escritor e Hospitality Developer – Krym Hotel; Paulo Victor Neves – Empresário – Master Pool Services; Renato Isaías – Financial Planner – True financial Freedom; Ronney Oliveira – Empresário – Total Brick Pavers; Walter Souza – Design Chef – Bake a Wish by Walter