Edição de fevereiro/2020 – p. 17

Prepare-se para responder ao Censo 2020

O Censo dos EUA de 2020 – census.gov/acs –, realizará pesquisa junto às comunidades no país, abrangendo todos os municípios, áreas indígenas americanas e nativas do Alasca e Havaí. A “Pesquisa às Comunidades” é um fator primordial para obtenção de dados econômicos, sociais, demográficos e habitacionais, auxiliando a tomar decisões conscientes – iniciativa fundamental para o futuro. Importante ressaltar que suas respostas ao Censo estarão seguras e protegidas pela legislação federal. As respostas são utilizadas apenas para a produção de estatísticas – elas não podem ser utilizadas contra você. As perguntas são essencialmente as mesmas que têm sido feitas nos censos a cada dez anos.

Lembrando que, pela legislação, todas as respostas às pesquisas em domicílios e empresas da “Agência do Censo” são mantidas em sigilo completo. Responda ao “Censo”, pois isso ajuda as comunidades a receberem as verbas de que precisam e também auxilia as empresas a tomarem decisões amparadas por dados que fazem a economia crescer.

Os dados do Censo afetam a nossa vida diária, fornecendo informações para que decisões essenciais sejam tomadas com relação a verbas para serviços e infraestrutura na sua comunidade, incluindo atendimento médico, centros para idosos, empregos, representação política, estradas, escolas e empresas.

Mais de US$ 675 bilhões em recursos federais são enviados aos estados e comunidades locais todos os anos, com base nos dados do Censo. É exigido por lei que a Agência do Censo proteja as informações pessoais coletadas e que as mantenha estritamente confidenciais. A Agência do Censo só pode utilizar suas respostas para produzir estatísticas. Na verdade, todos os funcionários do Censo fazem um juramento vitalício de proteger informações pessoais. As respostas não podem ser utilizadas para a imposição da lei ou para identificar se você está qualificado a receber benefícios do governo.

Por lei, suas respostas não podem ser utilizadas pela Agência Federal de Investigação (FBI), ou pela Agência Central de Inteligência (CIA), nem pelo Departamento de Segurança Nacional (DHS) e mesmo pela Agência de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE).

Esse compromisso significa que é seguro fornecer respostas e que elas serão utilizadas somente para fazer um perfil estatístico do país e das comunidades. Detalhes sobre o programa de proteção de dados e privacidade da Agência do Censo em www.census.gov/privacy

Benefícios à comunidade

De que forma são usadas as respostas à Pesquisa às Comunidades nos EUA? As perguntas são necessárias para colher dados, para administrar ou avaliar programas do governo. Os dados sobre a renda permitem comparar os níveis econômico de diferentes áreas. Muitos programas federais e estaduais utilizam esses dados para distribuir fundos para o desenvolvimento da comunidade. As respostas às perguntas sobre deslocamento para o trabalho são usadas pelo “Departamento dos Transportes dos EUA” para planejar melhorias nas autoestradas, desenvolver serviços de transporte público e conceber programas para sanar os problemas do trânsito.

Os dados sobre a idade são usados em programas federais para direcionar fundos ou serviços para crianças, adultos ativos ou idosos. Já as respostas às perguntas sobre renda e habitação são resumidas e usadas pelo “Departamento de Habitação e Planejamento Urbano dos EUA” para avaliar a necessidade de assistência domiciliar aos idosos, pessoas com deficiência e proprietários com baixa renda.

Informações sobre raça, origem hispânica e língua falada em casa são usadas para determinar a necessidade de disponibilizar material bilíngue para as eleições, ao abrigo da lei relativa aos direitos de voto (Voting Rights Act), bem como para controlar a igualdade de oportunidades de emprego, de acordo com a lei relativa aos direitos civis (Civil Rights Act). Raça e origem hispânica (ou etnicidade) são considerados conceitos distintos, que requerem perguntas diferentes.

As informações sobre o serviço militar são basicamente usadas pelo “Departamento de Veteranos de Guerra dos EUA” para avaliar as necessidades dos veteranos e os programas para veteranos relativos à educação, emprego e saúde.

De que forma você se beneficia ao responder à Pesquisa às Comunidades nos EUA? As agências federais, os estados e as comunidades dizem que não dispõem de informações atualizadas das quais precisam para melhor compreender os problemas das comunidades, responder às necessidades e criar programas e designar recursos.

Portanto, ao responder à “Pesquisa às Comunidades nos EUA”, você ajudará a sua comunidade a estabelecer objetivos comunitários, a identificar problemas e soluções comunitárias, a determinar instalações e programas e a avaliar o desempenho dos programas.