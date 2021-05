A prefeita Daniella Levine Cava foi contundente ao dizer que é precipitado descartar a máscara

A prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, reagiu às novas medidas dos CDC para que pessoas totalmente vacinadas se livrem do uso da máscara, alertando a população para os riscos iminentes. Diz que pode ser demasiadamente arriscado

Da Redação

A prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, postou um vídeo nas redes sociais reagindo às novas diretrizes dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), sobre o uso de máscaras. Alega que se livrar das máscaras, “tão rápido”, pode ser demasiadamente precipitado. A posição de Daniella foi incisiva, após os CDC emitirem novas recomendações de que pessoas totalmente vacinadas contra Covid-19, “possam participar de atividades internas e externas, grandes ou pequenas, sem usar máscara ou distanciamento físico”. Ela se opõe à nova medida.

Na mensagem de Levine Cava ela disse que as máscaras não serão mais necessárias nos prédios do condado – biblioteca faz parte do sistema do condado –, mas ressaltou que, “as pessoas usem máscara e tenham distância social nas instalações do condado de Miami-Dade. Por favor, não vamos relaxar, é preciso ter muita cautela”.

Endossando as recomendações da prefeita, o Superintendente das Escolas Públicas do Condado de Miami-Dade, Alberto Carvalho, disse que ele irá se reunir com o conselheiro médico da Prefeitura, Dr. Peter Paige, e peritos Médicos e de Saúde Pública para avaliar melhor a questão das máscaras.

Esse corpo de profissionais da saúde é formado por especialistas médicos de instituições como a “Florida International University” e a “University of Miami”, que vão discutir como as escolas e seus alunos vão lidar com o uso da máscara, ou seja, os procedimentos essenciais na volta às aulas.

“Os protocolos podem ser diferentes, mas achamos importante consultar primeiro nossos especialistas médicos”, disse Alberto Carvalho. “Esperamos ter uma decisão segura sobre o uso de máscaras em nossas instalações em breve.”

“Em consulta com nosso painel de especialistas médicos, não estou exigindo por muito tempo, mas ainda recomendo que pessoas usem máscara e distância social nas instalações de Miami-Dade”, reforçou Daniella Levine.

“Cerca de 50% dos nossos mais de 16 anos foram vacinados, mas como não sabemos quem foi ou não vacinado, recomendamos que você pratique o bom senso e continue seguindo o mascaramento e outras precauções se não for vacinado.”