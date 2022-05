Preços da gasolina sobem na Flórida e pesa no bolso dos consumidores; como economizar combustível?

No domingo, o preço médio estadual por galão atingiu US$ 4,49 e deixa motoristas preocupados. O “Nossa Gente” da algumas dicas imprescindíveis para você economizar combustível

Da Redação

Os preços da gasolina continuam subindo na Flórida, atingindo novo recorde para preocupação dos usuários. No domingo, o preço médio estadual por galão atingiu US$ 4,49. “Os motoristas estão lidando com uma dor sem precedentes na bomba e as coisas podem piorar em breve antes de melhorar”, disse o porta-voz Mark Jenkins da “AAA” em um comunicado.

______continua após a publicidade_______

“Vimos novos aumentos da gasolina no final da semana passada, o que pode ter alta de 10 a 20 centavos na bomba em um futuro próximo”, acrescentou Jenkins.

Segundo Mark, o aumento dos preços da gasolina está sendo impulsionado por vários fatores: Preço do petróleo dos EUA fechou na sexta-feira em US$ 110,49 por barril; Rumo a 2022, muitos países produtores de petróleo não retornaram aos níveis pré-pandemia, pois a demanda voltou.

Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o mercado de petróleo cortou um de seus maiores exportadores do mundo; a UE anunciou planos para banir o petróleo russo até o final deste ano, acelerando os ganhos nos preços dos combustíveis nas últimas duas semanas.

A “AAA” disse que a “Agência Internacional de Energia” está prevendo que os preços altos forçarão a produção de petróleo dos EUA a retornar aos níveis pré-pandemia até o final do ano.

“Infelizmente, a gasolina de US$ 4 provavelmente será aquele passageiro indesejado na maioria das viagens de verão na Flórida”, disse Jenkins.

“Neste ponto, a média do estado não deve exceder US $ 5 por galão. No entanto, o mercado de combustível é extremamente instável e as coisas estão mudando a cada dia. De qualquer forma, os motoristas devem esperar que os preços da gasolina continuem flutuando durante o verão e potencialmente no resto do ano”.

Maneiras de economizar na gasolina

Veja as maneiras para você economizar gasolina: Combine tarefas para limitar o tempo de condução; Compre os melhores preços de gás em sua comunidade; Considere pagar em dinheiro – alguns varejistas cobram extra por galão para clientes que pagam com cartão de crédito; Remova o excesso de peso do seu veículo e Conduza de forma conservadora. Aceleração e velocidade agressivas reduzem a economia de combustível.