É preciso cautela nas próximas horas com chegada de potencial ciclone, alerta boletim do “National Hurricane Center

O “National Hurricane Center (NHC)” emitiu um boletim de alerta relatando a aproximação de um potencial ciclone tropical que poderá atingir a costa oeste da Flórida nas próximas horas

Da Redação

De acordo com o boletim do “National Hurricane Center (NHC)”, um potencial ciclone tropical 1 aproxima-se no sul da Flórida, com chuvas fortes, avançando em direção à península, onde poderá atingir a costa nas próximas horas com o força de uma tempestade tropical.

Segundo informes, o ciclone potencial tinha ventos máximos sustentados de 40 milhas por hora e estava se movendo para nordeste a uma velocidade de 18 mph. Portanto, neste sábado, uma potencial tempestade tropical poderá atingir a costa oeste da Flórida, depois atravessaria a península e retornaria ao mar ou ao norte das Bermudas.

Especialistas preveem um leve fortalecimento do potencial ciclone antes de chegar à Flórida e esperam que o sistema desenvolva um centro mais definido no final da semana e início da próxima, quando retornará às águas abertas do Atlântico.

Alerta de tempestade tropical em vigor para: Florida Keys, incluindo as Tortugas Secas; Baía da Flórida; Costa Oeste da Flórida ao sul de Englewood para Card Sound Bridge. Também para a costa leste da Flórida ao sul das linhas dos condados de Volusia e Brevard; Lago Okeechobee e noroeste das Bahamas.

Poucos dias após o início da temporada de furações, esse potencial ciclone se tornaria a primeira tempestade da atual temporada, que se chamaria Alex.

Os especialistas alertam para a temporada ativa, com uma estimativa de 16 a 21 sistemas: 10 a 11 tempestades tropicais, 4 a 6 furacões de categoria 1 e 2 e 2 a 4, categorias 3, 4 e 5.