Edição de setembro/2019 – p. 20

Porque sua empresa precisa de Marketing

Talvez o principal desafio de uma empresa seja vender no Mercado aquilo que ela tem a oferecer. Não basta simplesmente ter um produto e/ou serviço, e achar que os clientes virão até você comprar. Eles primeiro precisam saber que você existe, para depois, gerar envolvimento do cliente e criar a oportunidade de venda. Para que isto aconteça, você precisa primeiro, passar credibilidade e gerar interesse nos clientes, fazendo com que eles entendam que, o que você vende, vale a pena comprar.

Criar uma marca ou conceito, que seja reconhecido pelos clientes como sendo algo diferente, desejável, relevante, importante e acessível, é fundamental para as empresas.

Mas por que o Marketing é tão importante? Porque o marketing é praticamente o que viabiliza o negócio em si. Como você “vende sua Empresa” no mercado, determina se ela será bem-sucedida ou não. O marketing é uma ferramenta usada para criar e manter demanda, relevância, reputação, concorrência e muito mais. Sem o marketing, é bem provável que sua empresa tenha muitas dificuldades de se manter devido à falta de interesse pelos clientes, pois ninguém sabe que ela existe, e o que ela tem a oferecer.

Uma empresa precisa conhecer muito bem quem são seus clientes potenciais e já existentes, onde estão, como se comportam, e se os produtos (ou serviços) que eles querem, são realmente desejados, e se são vistos como solução para seus problemas no dia a dia. O marketing não determina as necessidades dos consumidores por produtos, mas quando os conceitos são bem pensados e utilizados, ajuda a criar a necessidade e demanda dos mesmos. Fazendo um trocadilho, “não adianta vender banana, para aquele consumidor que só come melancia”… Mas com os estímulos certos, talvez este mesmo consumidor possa querer comer uma Banana Split com sorvete de melancia no verão.

E por que utilizar campanhas de Marketing? Porque elas ajudam a criar envolvimento e resposta dos clientes. Todas as campanhas de marketing de sucesso que criam grande envolvimento por parte dos consumidores, mexem basicamente com 4 tipos de sentimentos: AMOR, ÓDIO, ALEGRIA(FELICIDADE) e SEXO. Fazer com que os clientes reajam e interajam positivamente, ou seja, sintam que fazem parte de algo maior, é sempre uma fórmula de sucesso nas ações de marketing. O marketing visa, portanto, ajudar as empresas a:

atrair e se envolver de forma efetiva com os clientes. O marketing é uma ferramenta muito útil para manter a conversa em andamento entre as partes, mas envolver os clientes, significa fornecer informações relevantes sobre seus produtos (ou serviços), e sobre sua empresa e seus valores também, o que é bem diferente de enviar simplesmente ofertas. Diga a seus clientes o que eles não sabem, e que seja interessante e valha a pena. Ao envolver os clientes, você “conversa com eles” e isto lhes dá uma sensação de fazer parte do negócio, ou seja, cria o envolvimento. gerar engajamento, que é a essência de qualquer negócio de sucesso, pois resolve a questão de como manter uma conversa assim que o cliente sai pela porta. No passado, as interações cara a cara constituíam grande parte do envolvimento do B2C. Você entra na pizzaria, conversa com a anfitriã, ri com o garçom, acena um olá para o proprietário, etc. Embora esse envolvimento pessoal ainda esteja vivo e é bom, não é mais suficiente. Os consumidores querem estar envolvidos fora da loja. É aí que entra o marketing e, seja qual for o meio, você pode enviar o conteúdo de seus clientes para mantê-los envolvidos além do horário de funcionamento da loja. Seu público-alvo deseja estabelecer um relacionamento com sua marca, e o marketing pode ser usado para fazer exatamente isso. construir um relacionamento de confiança e credibilidade entre uma empresa e seus clientes, gerando fidelidade entre as partes, em muitos casos. Vale lembrar que custa muito mais para atrair um novo cliente, do que manter um já conquistado. Portanto, investir no pós atendimento/venda é tão ou mais importante que o processo de venda em si. criar um canal de comunicação usado para informar os clientes sobre os produtos ou serviços que você está oferecendo a eles. Por meio do marketing, os clientes conhecem o valor dos produtos, seu uso e informações adicionais, que podem ser úteis para os clientes. Isto cria consciência de marca e destaca os negócios. escalar e gerar crescimento das vendas, pois você promove seus produtos ou serviços no mercado e isso aumenta suas chances de vendê-los. Com acesso a mais informações, os clientes podem querer experimentar seus produtos (ou serviços), e isso acionará uma decisão de compra. Quando os clientes ficam satisfeitos com seus produtos (ou serviços), eles se tornam embaixadores da sua marca, sem o seu conhecimento. Eles espalharão a notícia e suas vendas começarão a aumentar. manter a relevância pois você precisa encontrar maneiras de permanecer na lembrança do cliente sempre. Todo relacionamento precisa ser mantido. O marketing ajuda sua empresa a manter um bom relacionamento com os clientes, mantendo-a relevante. criar e manter a reputação da empresa, pois o crescimento e a vida útil da sua empresa, estão correlacionados positivamente com a reputação e credibilidade da sua empresa. A reputação da sua empresa é construída quando atende efetivamente às expectativas de seus clientes, bem como, respeitando sempre a ética, boa moral e as leis.

Em linhas gerais, o marketing é muito útil para ajudar na educação do cliente e a conquistar “seus corações”. Para comprar um produto (ou serviço), seu público-alvo precisa ter uma sólida compreensão do que sua empresa vende e como funciona, bem como, como sua empresa está aí para ajudar o cliente em suas necessidades do dia a dia.

