Moradores e trabalhadores do Condado do Orange atentos com alerta do “Serviço de Meteorologia”

De acordo com os últimos relatórios do “Serviço Nacional de Meteorologia” um alerta de forte tempestade foi emitido na terça-feira, por volta das 22h45 para os condados de Orange e Osceola, deixando a população atenta

Da Redação

Um alerta de forte tempestade foi emitido na terça-feira, por volta das 22h45 para os condados de Orange e Osceola, deixando a população atenta. Assim como um aviso de tornado foi estendido até as 23h15 – o que trouxe maior preocupação aos moradores.

De acordo com os últimos relatórios do “Serviço Nacional de Meteorologia”, o alerta de tornado foi estendido até às 12h30 para Orange County para a área de Bitlo e Natal. O aviso de forte tempestade também foi estendido até às 12h15. Um alerta de tornado foi emitido para o condado de Marion até às 12h45.

O “Serviço Nacional de Meteorologia” emitiu anteriormente um alerta de tornado até as 20h30 para Orange County, FL, que foi estendido até as 21h para o noroeste do condado. Condições semelhantes foram relatadas perto do Lago Apopka.

Um tornado foi localizado perto de Clermont na US27 e estava se movendo para o leste a 10 mph. O condado de Seminole também pode ser afetado pelo clima severo. As más condições meteorológicas devem continuar durante a noite. Um alerta marítimo também foi ativado na área de Orange.