Polos opostos

Um dos meus grandes professores, Albert Pesso, referia-se à “Integração e Unificação de Polaridades” como uma (entre cinco) das tarefas necessárias para o desenvolvimento e amadurecimento do indivíduo. Em minhas palavras: todos são capazes de querer uma coisa um dia e, no outro, o oposto; tal como olhar para a namorada e achá-la o máximo e, no dia seguinte, perguntar-se quem é esta mulher horrorosa? Isso reflete a procura inocente e infantil de encontrar a mulher perfeita.

Todo ser humano é capaz de fazer o bem e o mal. Esse poder de escolha é o que nos define.

Culturalmente, somos condicionados a olhar o mundo de uma forma bilateral como, por exemplo, democrata ou republicano; santo ou diabo; preto ou branco. Curiosamente, a minha preparação educacional inicial (Faculdade de Letras em Cultura e Literatura, em Lisboa, Portugal) ensinou-me a olhar para as várias nuances das questões, os tons de cinzento que comumente nos unem como seres e povos complexos. A educação em psicologia também nos leva a identificar e catalogar as perfeitas imperfeições ou perfeitas diferenças humanas.

As experiências vividas por cada um influenciam, tal como o fato de os meus pais virem de níveis socioeconômicos diferentes e de dois pontos afastados do país. Agradeço-lhes a contribuição para meu desenvolvimento, onde há certa “tolerância”, ou “ambivalência”, como alguns preferem considerar.

Com a devida autorização, conto esta história: “Uma senhora, na casa dos 30, conta que seus pais se divorciaram quando ela tinha apenas 8 anos. A mãe casa-se pouco tempo depois e tanto a mãe quanto o padrasto são rigorosos na disciplina. No entanto, quando ela visita o pai – com certa regularidade – acha-o compreensível, justo e doce (talvez até um pouco demais). O pai também se casa e a madrasta rege o lema “aqui não há regras”. Dois polos opostos, ou seja, os extremos na maneira de disciplinar uma criança, o que é comum em muitos divórcios. De que modo integrar e unificar dois estilos tão diferentes para que a criança cresça tornando-se uma adulta com confiança e paz interior? Resposta: com consistência e em um ambiente de respeito em que as pessoas possam sentir-se ouvidas.

Idealmente, os pais não deveriam ter que se divorciar para que os filhos tivessem a oportunidade de testemunhar que as diferenças são normais e toleráveis. Os pais precisam dar o exemplo no dia a dia, mostrando um “mundo” onde a comunicação seja aberta e transparente, e as negociações e acordos sejam possíveis. Contrariamente a isso, essa senhora cresceu em um meio com diferenças muito grandes, o que lhe proporcionou certa confusão e ansiedade interior e o que a leva a evitar algumas situações atualmente, por intermédio do trabalho, perfeccionismo e faltando-lhe intimidade consigo mesma e com os outros. “A minha mãe nunca desistia das suas regras rígidas, não era aberta às minhas coisas (nunca yin e yang) e, então, eu tive que descobrir uma maneira de me adaptar, manipular e agradar”, contou-me ela. E disse mais: “Será que foi assim que aprendi a relacionar-me com pessoas com normas pouco saudáveis também? Amigos cujos pais também não as tinham e que bebiam e fumavam conosco? Às vezes, sinto-me severa demais com meus filhos; outras vezes, sinto-me demasiadamente sem regras, com comida ou bebida, por exemplo. Deve haver algo no meio”. Era a isso que se referia o meu professor Pesso, em “Integração e Unificação de Polaridades”.

Todos precisam estar cômodos com as diferenças para que as integremos de boa maneira dentro de nós. Os filhos precisam presenciar essas diferenças com naturalidade, aprendendo a sentir celebração (por elas), inclusão, aceitação e respeito em vez de divisão, rejeição, culpa e vergonha. Hoje, essa senhora começa a reconhecer a ranhura divisória profunda que há dentro dela e entende as suas origens. Com a terapia EMDR, o cérebro e corpo conseguem recriar as pontes necessárias entre esses extremos e dar as boas-vindas aos tons de cinzento, não mais tabu. Naturalmente, ela começa a ensinar aos filhos os bons modos, mas permite-lhes que expressem sentimentos fortes e diversos de maneira não violenta, bem como a esperar a cooperação deles em casa e a não exigir que eles gostem do que estão fazendo ou que o façam contentes.

O problema dos polos opostos é a rigidez de ter que decidir sobre um lado ou o outro. A compreensão, a tolerância, a aceitação, a imaginação e a criatividade parecem residir no diálogo que aceita o que fica no meio, tal como o planeta Terra… Polo Norte e Polo Sul são frios. E o que fica entre eles?

