Polícia foi acionada e investigação segue para encontrar autor dos disparos contra as adolescentes

Duas adolescentes, de 13 e 14 anos, sofreram ferimentos sem risco de vida quando caminhavam no sábado, no bairro de Malibu Groves, em Orlando. Vários tiros foram disparados contra as garotas por ocupantes de um Sedan prata que passava pelo local. Tentativa de homicídio gera revolta na população

Da Redação

Foram momentos de tensão quando duas adolescentes, de 13 e 14 anos, residentes em Orlando foram baleadas quando caminhavam no sábado à noite no bairro de Malibu Groves. Segundo a polícia, ocupantes de um carro – Sedan prata –, que passava pelo local, atiraram contra as garotas, se afastando em alta velocidade.

Revoltadas, pessoas que testemunharam o ocorrido acionaram a polícia, que imediatamente socorreram as adolescentes, que ficaram feridas, mas não correm o risco de morte. Elas foram encaminhadas para um hospital local.

Os policiais responderam ao chamado às 21h28 do sábado, e se locomoveram para a esquina da South Fanfair Avenue e Gilman Circle, onde ocorreu o fato – com pelo menos cinco tiros, segundo pessoas no local.

As meninas que foram baleadas sofreram ferimentos sem risco de vida e foram levadas ao hospital pelo Corpo de Bombeiros de Orlando, disse a polícia.

Nenhum suspeito foi identificado até o momento desta reportagem. Uma investigação está em andamento, segundo a polícia. A cidade de Orlando está trabalhando para tirar essas armas das ruas.

Na última segunda-feira, os comissários da cidade aprovaram a alocação do uso de uma verba federal para usar mais de US$ 1 milhão nos próximos dois anos para um programa de intervenção na violência comunitária.

O plano é contratar uma equipe de educadores de rua para trabalhar ao lado de pessoas que dizem estar em maior risco e fornecer serviços abrangentes como aconselhamento, moradia e treinamento profissional.

É tudo em parceria com a “Florida Rights Restoration Coalition”, o “Parks and Recreation Department”, a aplicação da lei e outras organizações.