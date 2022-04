Polícia procura atiradores que mataram 6 e feriram 12 na Califórnia

Os ataques contra a população ocorreram na área de bares e restaurantes na madrugada do domingo

Em questão de segundos, tiroteio na área central de Sacramento, na Califórnia deixou seis pessoas mortas e 12 feridas – entre os mortos estão três homens e três mulheres. Polícia procura por suspeitos

Da Redação

Houve tumulto na área central de Sacramento, na Califórnia – região de bares e restaurantes –, na madrugada do domingo, quando o som de tiros rápidos fez as pessoas correrem aterrorizadas tentando se proteger do perigo iminente. Em questão de segundos, o último tiroteio em massa dos EUA deixou seis pessoas mortas e 12 feridas – entre os mortos estão três homens e três mulheres.

A polícia de Sacramento disse que estava procurando por pelo menos duas pessoas que abriram fogo contra população por volta das 2h de domingo, nos arredores do distrito de entretenimento do centro da cidade, ao lado da “Golden One Arena”, que recebe shows e no “Sacramento Kings” da NBA. O jogo em casa da equipe contra o Golden State Warriors seguiu como previsto na noite de domingo e começou com um minuto de silêncio pelas vítimas.

A chefe de polícia Kathy Lester revelou poucos detalhes da investigação e pediu ao público que compartilhasse vídeos e outras evidências que pudessem levar aos assassinos.

O prefeito de Sacramento, Darrell Steinberg, e outras autoridades da cidade denunciaram a escalada da violência na cidade, ao mesmo tempo em que pediram às pessoas que continuem vindo ao centro para eventos como jogos da NBA e apresentações do musical da Broadway “Wicked”.

O tiroteio começou logo depois que uma briga se iniciou em uma rua repleta de um hotel de luxo, boates e bares, mas a polícia disse que não sabia se a briga estava ligada ao tiroteio. Vídeos de testemunhas postados nas mídias sociais mostraram tiros rápidos por pelo menos 45 segundos enquanto as pessoas gritavam e corriam para se proteger.

A polícia encontrou uma arma roubada, mas não sabe se ela foi usada no tiroteio. Entre os mortos estão três homens e três mulheres. As autoridades ainda estavam trabalhando para notificar os familiares e identificaram publicamente apenas uma vítima no final de domingo, Sergio Harris, 38 anos, sem fornecer a causa da morte. Dos 12 feridos, pelo menos quatro tiveram ferimentos graves, segundo o Corpo de Bombeiros de Sacramento.

Tiroteio em massa

A violência de domingo foi à terceira vez nos EUA este ano que pelo menos seis pessoas foram mortas em um tiroteio em massa, de acordo com um banco de dados compilado pela “Associated Press” e “Northeastern University”. E foi o segundo tiroteio em massa em Sacramento nas últimas cinco semanas.

A cena do crime no domingo se estendeu por dois quarteirões da cidade, fechando uma grande faixa do centro. Corpos permaneceram na calçada durante todo o dia, enquanto Lester disse que os investigadores estavam trabalhando para processar uma “cena realmente complexa e complicada” para garantir que os investigadores reunissem todas as evidências que pudessem identificar os autores deste crime.