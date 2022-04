Em condições subumanas polícia mexicana identifica caminhão transportando 133 imigrantes

Além de menores desacompanhados a polícia mexicana identificou 133 imigrantes que viajavam de forma desumana em um caminhão frigorífico que seguia para a fronteira com destinos aos EUA

Da Redação

Mais uma abordagem da polícia de imigração do México identificou 133 migrantes da Guatemala, Nicarágua e Honduras – incluindo 15 menores desacompanhados –,encontrados empilhados em uma caixa refrigerada de um caminhão-trator no estado de San Luis Potosí, no centro do México. Os dados são do “Instituto de Migração (INM)”, divulgados nesta terça-feira. Todos seguiam para fronteira do país para entrar nos EUA.

Do total de migrantes, 127 vêm da Guatemala; quatro da Nicarágua e dois de Honduras. Além disso, 10 pessoas viajavam num núcleo familiar. Em nota, o “INM”, da “Secretaria do Interior”, especificou que agentes localizaram o caminhão-trator, na rodovia estadual 75D, na Rodovia Rio Verde-San Trecho Luís Potosí.

Os agentes solicitarão o apoio da “Secretaria de Defesa Nacional (Sedena)” e da polícia estadual para localizar e determinar a unidade na qual se pretendia consumar a transferência de imigrantes de diferentes nacionalidades, que não puderam verificar sua permanência regular em território mexicano .

As viagens de imigrantes em caminhões ou trailers são uma das formas mais perigosas usadas para atravessar clandestinamente o México até os EUA, algo pelo qual os traficantes pagam milhares de dólares.

O México deportou mais de 114.000 estrangeiros em 2021, segundo dados da Unidade de Política de Migração do Ministério do Interior do país. Além disso, a Comissão Mexicana de Assistência a Refugiados (Comar) recebeu um registro de 131.448 pedidos de refugiados em 2021. Esses peticionários, mais de 51.000 haitianos.