Agência da polícia do Capitólio deverá abrir nas próximas semanas em Tampa

Desde a invasão do Capitólio em 6 de janeiro que a Polícia do Capitólio dos EUA mergulhou em turbulência e reiterou a Flórida como fonte de ameaças ao Congresso. É o primeiro passo em direção à expansão geográfica para a agência. O escritório em Tampa deverá abrir nas próximas semanas

Da Redação

Nas próximas semanas, a Polícia do Capitólio dos EUA planeja abrir um escritório em Tampa. Membros do Congresso disseram que foram informados de que o plano estava em andamento há anos, mas isso ocorre poucos meses depois que a insurreição de 6 de janeiro mergulhou a agência em turbulência e reiterou a Flórida como uma importante fonte de ameaças ao Congresso.

Trata-se de o início de um plano para expandir substancialmente a presença geográfica da agência além de Washington, D.C. O objetivo é reforçar a capacidade da agência de avaliar ameaças e fornecer segurança para membros do Congresso e seus escritórios, de acordo com a Polícia do Capitólio, e os próprios membros. A expansão atraiu reações diversas dos políticos.

O anúncio do escritório em Tampa ocorreu discretamente no início de julho no oitavo parágrafo de um comunicado à imprensa intitulado “Depois do ataque: o futuro da polícia do Capitólio dos EUA”.

A agência disse mais tarde que o escritório seria em Tampa, e que a escolheu porque “a maioria de nossas ameaças potenciais” vem da Flórida e da Califórnia, mas ofereceu poucas outras informações. Não respondeu a vários pedidos de comentários para esta história.

A deputada norte-americana Kathy Castor, uma democrata de Tampa, se reuniu em 22 de julho com oficiais da Polícia do Capitólio e com o sargento de armas da Câmara dos EUA, disse ela. Foi informada, na reunião, que o escritório em Tampa vem sendo planejado desde o tiroteio de 2017 em um treino de beisebol do Congresso na Virgínia.

O escritório de campo ficará no “Centro de Inteligência Regional de Tampa Bay”, no Gabinete do Xerife do Condado de Hillsborough, na N Falkenburg Road, onde agências, incluindo o “Departamento de Polícia da Flórida”, também estão presentes. Sua inauguração é “iminente nas próximas semanas”, disse Kathy Castor.

.