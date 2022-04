Imagens do garotinho sendo forçado a entrar na viatura causou indignação e vem gerando críticas

O vídeo com a abordagem de três policiais brancos a um garoto negro, de oito anos, por furto de salgadinho, vem gerando indignação. O fato aconteceu em Syracuse, no Estado de Nova York

Da Redação

Se no Brasil, cenas de policiais abordando crianças negras por pequenos furtos ou mesmo as expulsando de shoppings, acredite, é algo que se tornou comum e já não surpreende. Entretanto, em Nova York, a abordagem de três policiais a um garoto negro, de apenas oito anos, por furto de salgadinho, vem gerando indignação. O fato aconteceu em Syracuse, no Estado de Nova York, e revoltou até mesmo o ator Forest Whitaker – Oscar de melhor ator em 2002 pelo longa “O último Rei da Escócia –, que fez críticas ao “lastimável acontecimento.”

O vídeo da polícia de Syracuse está sendo criticado, após mostrar três policiais brancos levando um menino negro, de oito anos, para uma viatura policial. A criança, supostamente, teria furtado um pacote de salgadinhos de uma loja de conveniência. As imagens viralizaram nas redes sociais, com o menino chorando ao ser levado em direção à viatura policial.

O homem que registrou o momento até tenta intervir e questiona se a criança não seria muito jovem para receber aquele tipo de tratamento. Um dos policiais justifica dizendo que o garoto estava “roubando coisas”.

Com a repercussão, a polícia disse em um comunicado que a criança suspeita de furto não foi algemada, mas colocada na viatura para ser levada diretamente à sua casa. A polícia também afirmou que o “incidente” e as ações dos policiais estão sendo revisados.