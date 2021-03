Ordem executiva do governador Ron DeSantis autoriza vacinar pessoas abaixo de 65 anos

O governador Ron DeSantis ampliou elegibilidade para vacinação contra Covid-19 de pessoas com comorbidades – com idade abaixo de 65 anos. As farmácias autorizadas estão disponíveis para o processo de vacinação

Da Redação

Com a ordem executiva assinada pelo do governador da Flórida, Ron DeSantis, pessoas do grupo de risco, com idade abaixo de 65 anos – extremamente vulneráveis à Covid-19 –, já podem se dirigir às farmácias autorizadas da Flórida para se vacinar contra o vírus. A notícia vem mobilizando os residentes para que, o quanto antes, possam tomar a primeira dose do imunizante.

Importante ressaltar que, anteriormente à medida do governador, as vacinas voltadas a esses grupos só poderiam ser aplicadas em hospitais, que tinham autonomia para avaliar quais condições e pacientes poderiam receber a imunização. Agora com o decreto, pessoas de grupos de risco abaixo dos 65 anos poderão se dirigir a farmácias para receberem a dose.

Outro detalhe para esclarecer a população: a ordem executiva, no entanto, ainda não inclui postos de vacinação do estado ou dos condados na permissão e não especifica quais documentações devem ser apresentadas às farmácias participantes no momento da vacinação.

Com pedidos ao estado para expandir o acesso a doses de vacina para os clinicamente vulneráveis, incluindo portadores com síndrome de Down, grupos que defendem pessoas com variedade de doenças, têm sido ágeis na Flórida. Lembram que trata-se de cidadãos em situação de perigo com a gravidade da Covid-19.

Na categoria de vulneráveis estão pessoas com câncer, doença renal crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença arterial coronariana, cardiomiopatia, pacientes com transplante de órgãos sólidos, obesidade, gravidez, histórico de tabagismo e diabetes tipo 2.

Além dos hospitais, as vacinas podem ser adquiridas por pessoas com comorbidades em farmácias que estão oferecendo a imunização e consultórios médicos.

Acima de 50 anos

O governador também prometeu assinar uma ordem executiva que irá incluir outros três grupos de pessoas a cima de 50 anos a serem elegíveis para a vacinação regular. São eles agentes da lei, bombeiros e funcionários de escolas.

DeSantis fez a promessa em uma conferência de imprensa no “Flórida Capitol”, na segunda-feira. Os detalhes da elegibilidade para a vacinação não ficaram claros como por exemplo, quando, exatamente essas pessoas poderão se vacinar ou se professores substitutos estariam listados na categoria.