Personal trainer de Orlando vai à Ucrânia ajudar famílias refugiadas

A ajuda humanitária às famílias de refugiados da Ucrânia mobilizou a decisão de morador de Orlando

Sensibilizado com as atrocidades cometidas contra famílias ucranianas em meio à guerra, um personal trainer que reside em Orlando resolveu ir para a Ucrânia em missão humanitária. Esforços para chegar à fronteira do país que luta pela sobrevivência

Da Redação

Em 11 de março, o morador de Orlando, Kai Fusser – um o personal trainer de 59 anos –, partiu em uma missão humanitária, viajando mais de 5.200 milhas de Orlando a Kosice, no leste da Eslováquia, a cerca de 50 milhas da fronteira ucraniana.

O morador, que é descendente de alemão, disse que não tem família na Ucrânia, mas que não suportava mais ver o sofrimento de pessoas – famílias inteiras na Ucrânia – com as atrocidades da guerra.

O personal trainer Kai Fusser deixou Orlando para ajudar os ucranianos

“Pensando nisso, assistindo as notícias, vi o que está acontecendo e realmente resolvi fazer algo pelas famílias ucranianas. Eu chorei e não aguentei mais. Sabia que tinha que fazer alguma coisa”, relata o personal trainer, que então começou a arrecadar fundos para sua missão.

“E a vontade de ajudar, a vontade de compartilhar, pedir ajuda foi incrível e agora estamos com mais de US $ 50.000”, disse ele. “Estamos enviando comida através da fronteira para uma igreja onde há cerca de 200 pessoas abrigadas. A comida é muito, muito difícil de se conseguir.”

Missão humanitária

Conta Fusser que sua missão começou quando chegou a Alemanha, onde ele pegou uma van, que foi abastecida com suprimentos básicos e remédios. De lá ele dirigiu até Salzburg, na Áustria, para se encontrar com um amigo, que o apoiou na missão humanitária. “Eu e meu amigo Mark, fomos para a Eslováquia, para Kosice, viajando cerca de doze horas de carro”, lembra.

“É muito emocionante, você ver nos olhos daquelas pessoas fugindo da guerra a esperança quando conseguem atravessar a fronteira para a Polônia ou Romênia. Eles estão esgotados e você pode dizer que eles não sabem exatamente para onde ir, o que fazer e como será o futuro. Eles deixaram seus entes queridos para trás”, disse Fusser.

“Desde o início, eu disse que se fosse apenas uma vida que eu pudesse mudar, uma vida – poderia salvar talvez uma criança pequena, eu poderia fornecer um futuro que talvez não tivesse sem o que estamos fazendo. Eu acho que valeu a pena.”

Kai Fusser e o amigo Mark estão na fronteira com a Ucrânia, ajudando os refugiados que chegam buscando ajuda. Eles não medem esforços para isso, contou o personal trainer em seu Facebook. Ele também tem uma conta GoFundMe configurada.