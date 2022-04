Refugiados ucranianos podem entrar nos EUA pela rota mexicana; 400 tiveram passe livre

Cerca de 400 ucranianos entraram nos EUA na quarta-feira em San Diego, enquanto outros 700 chegaram a Tijuana, segundo voluntários que gerenciam a lista de espera. O governo Biden disse que aceitará até 100 mil ucranianos

Da Redação

Não bastassem imigrantes da América Latina, africanos e tantos outros países, agora é a vez dos refugiados ucranianos buscarem o caminho do México para chegarem aos EUA. O caminho mais rápido para se estabelecer no reduto de Joe Biden é reservar um voo para o México.

Uma coalizão de voluntários, principalmente de igrejas eslavas no oeste dos EUA, está guiando centenas de refugiados ucranianos diariamente do aeroporto na cidade fronteiriça mexicana de Tijuana para hotéis, igrejas e abrigos, onde esperam de dois a quatro dias – um gesto humanitário.

Em menos de duas semanas, os voluntários trabalharam com autoridades americanas e mexicanas para construir uma rede notavelmente eficiente e em expansão para fornecer comida, segurança, transporte e abrigo para os refugiados que chegam.

Os voluntários usam crachás azuis e amarelos para representar a bandeira ucraniana, mas não têm nome ou líder do grupo. Eles iniciaram uma lista de espera em blocos de notas e depois mudaram para um aplicativo móvel normalmente usado para rastrear a frequência à igreja.

Os ucranianos são instruídos a se apresentarem a uma passagem de fronteira dos EUA à medida que seus números se aproximam, um sistema que os organizadores comparam à espera por uma mesa em um restaurante.

Aeroporto de Tijuana

No aeroporto de Tijuana, viajantes cansados ​​que entram no México como turistas na Cidade do México ou Cancun são direcionados para uma sala improvisada no terminal com uma placa em marcador preto que diz: “Somente para refugiados ucranianos”. É o único lugar para se registrar para entrar nos EUA.

Cerca de 400 ucranianos foram admitidos nos EUA em San Diego na quarta-feira, enquanto cerca de 700 outros chegaram a Tijuana, de acordo com voluntários que gerenciam a lista de espera. Esse desequilíbrio aumenta a lista de espera, que na terça-feira era de 973 famílias ou adultos solteiros.

Autoridades dos EUA disseram aos voluntários que seu objetivo é admitir cerca de 550 ucranianos diariamente enquanto processam os movimentos para um cruzamento próximo que está temporariamente fechado ao público.

O governo Biden disse que aceitará até 100 mil ucranianos, mas o México é a única rota que produz grandes números. As consultas nos consulados dos EUA na Europa são raras e o reassentamento de refugiados leva tempo.

Alertados por mensagens de texto ou redes sociais, os ucranianos são convocados para uma colina gramada e um ponto de ônibus perto da fronteira horas antes de seus números serem chamados. O governo da cidade abriu o ponto de ônibus para proteger os ucranianos da chuva torrencial.