Longas filas de espera nos aeroportos para apresentar prova de vacinação em voos internacionais

Passageiros podem passar mais de cinco horas no aeroporto por viagem internacional, formando longas filas de espera. Os maiores atrasos estão acontecendo no check-in e na alfândega, onde os resultados dos testes Covid-19 ou as provas de vacinação são verificados

Da Redação

Um viajante mostra a uma funcionária da American Airlines seu telefone para provar que está vacinada, usando o “VeriFLY”, um aplicativo para smartphone que permite que as pessoas carreguem a documentação prova de teste Covid-19 negativo ou prova de vacina, durante o check-in antes de seu voo internacional no Aeroporto Internacional de Miami, em Miami,

Longas filas no check-in do aeroporto de Miami. Prova piscando do teste da Covid-19 negativo ou cartão de vacinação do CDC antes de embarcar em voo internacional. Talvez o passageiro mostre um passaporte de vacina virtual, como um código QR, em vez disso.

Esta é uma previsão de como os especialistas esperam que as viagens sejam em breve, possivelmente daqui a um ano. Para fazer uma viagem internacional, o governo e as autoridades de saúde precisam saber se a pessoa foi vacinada ou se o teste do vírus foi negativo.

E embora as viagens domésticas pareçam pré-Covid – as máscaras ainda possam ser necessárias –, a previsão para viagens internacionais será bem mais complicada.

Os passageiros podem passar mais de cinco horas no aeroporto por viagem internacional, de acordo com a “International Air Transport Association”, que representa mais de 200 companhias aéreas (cerca de 82% do tráfego aéreo mundial), incluindo “American Airlines”, “Delta Air Lines” e “United Airlines”.

Para evitar esse cenário de espera, será necessário um processo de certificação digital padronizado e automatizado mundialmente reconhecido para testes e vacinas contra Covid-19, de acordo com a associação.

Embora o passageiro não precise mostrar prova de vacinação para viajar em voos doméstico – a administração Biden disse que não vai obrigar as vacinas –, a situação não será a mesma para viagens internacionais.

Sete países europeus, por exemplo, incluindo Alemanha e Grécia, começaram a emitir certificados de vacinação digital, com todos os 27 países europeus programados para distribuir certificados a partir de 1º de julho. O certificado pode ser mostrado em uma tela ou impresso para verificar se a pessoa vacinada contra Covid, recebeu um teste negativo ou se recuperou do vírus, de acordo com o “Washington Post”.

O Reino Unido já atualizou seu aplicativo, o “National Health Service”, para permitir que usuários totalmente vacinados provem sua condição durante viagens ao exterior. China e Japão também adotaram o conceito.

Vários aplicativos de smartphone já permitem que os viajantes enviem e verifiquem se os resultados do teste Covid foram aceitos pelo destino, mas apenas com operadoras selecionadas. A associação, por exemplo, possui “IATA Travel Pass”.

Outro aplicativo, o “CommonPass”, criado por uma organização sem fins lucrativos, ganhou força com outras operadoras, incluindo “JetBlue” e “United”, e está planejando permitir que os viajantes carreguem suas credenciais de vacina até meados de junho, de acordo com a “The Associated Press”.

E a “American Airlines”, que tem usado o “VeriFLY” desde o ano passado para permitir que os passageiros carreguem a prova de seu teste Covid negativo, recentemente começou a oferecer aos passageiros a opção de carregar a documentação da vacina também. Até o momento, a documentação da vacina pode ser carregada para viagens às Bahamas, El Salvador e Guatemala.

A companhia aérea também possui pistas ‘VeriFLY” em 11 aeroportos, incluindo o “Aeroporto Internacional de Miami”, para agilizar o processo de check-in.

Longas filas de espera

Os passageiros esperam na fila antes de despachar a bagagem para o voo internacional . Gastam até três horas, o dobro do que era nos tempos pré-Covid, para passar pelo check-in, segurança, alfândega e retirada de bagagem, disse o diretor-geral da associação, Willie Walsh, em um briefing em 26 de maio.

Walsh disse que os maiores atrasos estão acontecendo no check-in e na alfândega, onde os resultados dos testes Covid-19 ou as provas de vacinação são verificados principalmente como documentos em papel.

E a associação diz que pode piorar se um sistema centralizado e automatizado para verificar os documentos Covid-19 não for criado, com o passageiro médio gastando mais de cinco horas, possivelmente até oito, no aeroporto por viagem uma vez 75% a 100% de retorno dos níveis de tráfego pré-Covid.