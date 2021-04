A empresária Cleide Stabile, lança o livro “Passaporte para Uma Vida Saudável”

A empresária, especialista em alimentação saudável, Cleide Stabile, popularmente conhecida por Cleide Diva, sucesso nas redes sociais – criadora do “Método CS Healthier” –, lança o livro “Passaporte para uma Vida Saudável”, o caminho para transformar suas metas de saúde. Ensinamentos que nos levam a ter alimentação saudável com equilíbrio e sucesso

Os excessos na alimentação, sem o devido controle, desrespeitando os limites do corpo físico, resultam em consequências desagradáveis, e pode desencadear doenças. São os gatilhos emocionais negativos que podem nos levar a uma alimentação inadequada. Portanto, é essencial ter um acompanhamento preciso, com informações elucidadoras para se alimentar bem, afinal, equilíbrio e saúde é o caminho para o sucesso. A empresária, especialista em alimentação saudável, Cleide Stabile, popularmente conhecida por Cleide Diva, sucesso nas redes sociais – criadora do “Método CS Healthier” –, tem dicas imprescindíveis que vem mudando a vida de pessoas – corrigindo o hábito alimentar. Ela lança o livro “Passaporte para uma Vida Saudável”, o caminho para transformar suas metas de saúde e sucesso em realidade. Um livro de cabeceira!

“Passaporte para Uma vida Saudável” traz ensinamentos importantes – “O controle está nas suas mãos, é o que tenho dito às pessoas que me procuram pedindo orientação. Tenho os meus métodos e procuro ensina-los de forma adequada, de como fazer, qual o melhor alimento, os mecanismos precisos para uma alimentação saudável. Mas, antes de qualquer iniciativa, a decisão tem de ser sua. O controle está na sua mão e você deve executar. A persistência é tudo, pois as adversidades acontecem no longo caminho de mudança. Falo sempre aos meus clientes que, no meio do caminho, surgem vontades que tentam nos desvia do nosso propósito, como, por exemplo, comer doces, e assim segue. Não pode ser uma decisão emocional, mas com equilíbrio para obter saúde e sucesso. A transformação não é só estética, é de alma. A transformação é algo que vem do céu e nos transformam, ” orienta Cleide.

Indagada sobre o seu livro, “Passaporte para Vida Saudável”, Cleide conta que foi algo espiritual, guiado por Deus, para que a obra fosse um instrumento de transformação de pessoas, e os resultados finais a surpreenderam. “O livro saiu além do esperado, ficou lindo, com informações importantes, relatando a minha trajetória aliada à saúde e ao sucesso. Foi uma criação sublime que vai ajudar muitas pessoas”, comemora.

Pilares para uma boa saúde – “Apresento os cinco pilares fundamentais para alcançar o sucesso com saúde. A espiritualidade está intrínseca no meu livro, onde também falo de amor, do comportamento de cada um de nós diante da vida. O que tudo isso nos influencia. São os pilares da minha vida, focando em alimentação, comportamento e espiritualidade. Tudo o que faço, consagro a Deus. É o dom que Deus me presenteou, e através desse dom, posso ajudar as pessoas a encontra um caminho melhor, se alimentar melhor e ter uma vida saudável. O meu livro é o primeiro de uma série que virá”, ressalta confiante.

Sobre o seu dia a dia, segundo Cleide Stabile, “ é bem corrido. Dou consultoria de emagrecimento online, com exercícios adequados, também falando dos alimentos essenciais às pessoas. Tem também o meu Ebook que fala de alimentação saudável, com procedimentos importantes. Todo o meu trabalho, é importante dizer, tem a direção de Deus. Sempre abro a Palavra antes de qualquer iniciativa, e foi o que aconteceu com o meu livro, que hoje é uma realidade”, complementa Cleide.

Quanto aos clientes, disse à empresária que a maioria é mulheres, mas que há um grupo de homens que acompanha os seus ensinamentos para uma vida alimentar saudável. Segundo Cleide, o programa consiste em consultorias mais simples, de duas horas, a pacotes completos da reeducação alimentar de seis a oito semanas, com acompanhamento de personal trainer, life coach, médico, nutricionista, a equipe completa.

Excessos na pandemia

Os cuidados ao se alimentar – O excesso alimentar na pandemia, provocado pela ansiedade e solidão, segundo Cleide Stabile, é um fator agravante: “O mundo está um caos, e ansiedade e depressão são doenças perigosas, que levam pessoas a buscarem compensações inadequadas na hora de comer. E as pessoas consomem muitos produtos processados, não naturais, que desencadeiam doenças. É muito mais saudável você comprar legumes e prepara-los em casa ao invés de consumir o que está fechado em embalagens. Não são produtos naturais, e isso provoca danos ao organismo. A pessoa depressiva ou ansiosa come em excesso, de forma errada, e as consequências são inevitáveis”, alerta.

“Os tempos são difíceis na pandemia, mas as pessoas não devem se entregar ao desânimo e a tristeza. Tem que mudar a frequência do pensamento, buscar pensamentos positivos, ocupar a mente com algo saudável. Ler um livro, fazer exercícios ou rever uma tarefa prazerosa em casa, como mexer com as plantas, assistir a um bom filme. É importante a pessoa não se deixar levar pelo negativismo. É como eu falo no meu livro, e para os meus clientes, você está no controle. É você que pode mudar os rumos do seu pensamento, se alimentar melhor e galgar passos importantes com atitudes positivas. O equilíbrio com saúde é o sucesso de todos nós”.

Dica imprescindível

“Como cristã, acredito, o coronavírus é um vírus demoníaco, mas que Deus está permitindo que se propague para que as pessoas estejam atentas sobre si mesmas, no que pode ser melhorado, em cada um de nós. Infelizmente, o povo não está tendo esse discernimento. É um evento bíblico. Estamos enfrentando uma guerra espiritual muito intensa, e quem crê, quem ouve, pode entender isso. Mas é preciso ter fé em Deus, e não ter medo. Buscar a Deus e se deixar transformar por sua Palavra e o seu amor. Não deixe a angústia dominar você. Levanta, faça algo de bom para si mesmo. O passo seguinte será abençoado, creia! ”, finaliza.

Livro – “Passaporte para uma Vida Saudável”

Site – Amazon- Brasil (versão digital e impressa)

Instagram – Cleide Stabile (@cleidestabile)

Cleide Stabile – Facebook