Edição de setembro/2019 – p. 36

Parada do Orgulho LGBTQ+ em Orlando traz cantora Pabllo Vittar como atração principal

Orlando é a cidade a Cidade Bela (The City Beautiful) e, por muitos anos, tem sido também a cidade da diversidade. A Parada Gay de Orlando (Come Out with Pride, nome original em inglês), é especial porque acontece quase no fim do ano, meses depois de junho, que é considerado o mês oficial do orgulho LGBTQ+. Mas este ano, a comunidade brasileira tem mais um motivo para se orgulhar: pela primeira vez na história, um artista brasileiro estará na linha de frente do evento. A cantora drag queen Pabllo Vittar foi atração confirmada e estará no show principal da parada, que comemora seu 15o aniversário em 2019.

Quem é Pabllo Vittar

Pabllo tem sido destaque dentro e fora do cenário musical. Nascida Phabullo Rodrigues da Silva, a cantora é de São Luís, no Maranhão, tem 25 anos, e nunca conheceu o pai biológico, já que deixou a família quando Pabllo ainda era bebê. A vida musical de Pabllo começou cedo, aos 13 anos, quando se juntou ao coral de uma igreja. O tom mais agudo de sua voz a fez ganhar popularidade, logo sendo frequentemente convidada para imitar cantoras famosas em festas na sua região. Mais tarde, ao ser aprovada em uma seleção para cantar em uma casa de shows, começou a fazer performances como drag queen, ficando bastante conhecida em sua cidade e estado, especialmente entre a comunidade LGBTQ+.

O carisma de Pabllo tem levado a enormes feitos. A cantora já foi destaque na revista Vogue, fez apresentação na Pride de Nova York, cantou ao lado de Fergie, no Rock In Rio, lançou música com nomes de peso na indústria musical como Charlie XCX, Major Lazer, Diplo, Anitta, e por aí vai. Pabllo foi ainda a voz da produção Super Drags, da Netflix, e teve direito ao seu próprio documentário, escrito, dirigido e publicado pela Apple Música, chamado Up Next, distribuído em 2018. A estrela é motivo de inspiração e orgulho para muitos, especialmente pela representatividade que traz ao público LGBTQ+.

Em Orlando, Vittar se apresenta ao lado de ninguém mais, ninguém menos do que a lenda Jennifer Holliday, consagrada cantora que fez carreira na Broadway e despontou mundialmente ao som do atemporal hit And I am telling you I am not going, do musical Dream Girls, lançado originalmente em 1982.

Come Out with Pride 2019

A Come Out With Pride Orlando é um evento sem fins lucrativos, organizado com o objetivo de dar visibilidade à causa LGBTQ+. A iniciativa teve ainda maior importância após o atentado à boate Pulse, em 2016, que deixou 50 pessoas mortas, todos ligadas as vítimas eram LGBTQ+. Após o incidente, o grupo organizador intensificou ainda mais as medidas de apoio, conscientização e respeito ao grupo. O movimento #KeepDancingOrlando foi lançado em favor da causa e, desde 2016, vários estudantes da Flórida Central já receberam bolsas de estudo advindas de patrocinadores que investem na luta contra a homofobia e ao ódio contra a comunidade LGBTQ+.

Programação Oficial 2019 definida até agora

Domingo, 6 de outubro: Gay Student Alliance Rally e Drag Race 5K, no Harbor Park, em Baldwin Park;

Segunda-feira, 7 de outubro: 18h Happy Hour, no Hammered Lamb.

Terça-feira, 8 de outubro: #TransformationTuesday – uma saudação à comunidade de transexuais, que contará com artistas LGBTQ + de Orlando, com música, dança e performances.

Quarta-feira, 9 de outubro: 18h The Pride Chamber Business Connect. 19:00 Gayme Night, no Savoy Orlando.

Sexta-feira, 11 de outubro: 19:30 Festa de lançamento do fim de semana, no Stonewall Bar.

Orlando Magic Pride Night: 19h Amway Center.

Sábado, 12 de outubro, às 12h: o mais colorido desfile e festival no lago Eola Park. Pabllo Vittar se apresenta neste evento.

Domingo, 13 de outubro: 15h Pride Recovery Brunch, na Ember. 4 da tarde. Concerto LGBA 2019 no The Plaza Live.

Acompanhe nossas redes sociais para futuros updates da organização do evento. O Come Out With Pride é um evento gratuito que congrega todos os que fazem parte ou simpatizam pela causa LGBTQ+.