Pantanal: ator da primeira versão da novela mora há 22 anos em Orlando

Eduardo e sua família – Arquivo pessoal

O ator que interpretou um dos filhos de Tenório, na primeira versão da novela Pantanal, Eduardo Cardoso, mora nos Estados Unidos há cerca de 22 anos. Ele abandonou a carreira artística no Brasil e se mudou para a América em busca de uma vida nova.

“Vim para cá para tentar salvar um casamento, viver o sonho americano e fugir da violência do Rio. Tive uma arma apontada duas vezes na minha cabeça. Tinha minha carreira de ator no Brasil, mas resolvi mudar de país”, revelou o ex-artista ao jornal Extra. Atualmente Eduardo trabalha como funcionário público, é casado e pai de quatro filhos.

Fotos dos bastidores da novela – Arquivo pessoal

Ele contou como foi trabalhar com vários ícones da dramaturgia brasileira. “Fico até arrepiado em lembrar disso, de tantos atores importantes com os quais contracenei, como Carlos Eduardo Dolabella, Cláudio Corrêa e Castro… Trago boas lembranças de ‘Pantanal’ também. Fui seis vezes para lá e cheguei a dividir o quarto com a Cristiana Oliveira, de quem fiquei próximo na época”.

Eduardo ainda revela, que quando decidiu vir para os Estados Unidos, tinha vontade de trabalhar por trás das câmeras e não descarta que essa possibilidade ainda possa acontecer.

“Quando você deixa de fazer as coisas, para de atuar, tem que ter a cabeça boa para seguir em frente ou você vai ficar frustrado. Meu sonho quando vim para cá era trabalhar com cinema, sempre tive vontade de trabalhar atrás das câmeras também. Pode ser que um dia, quem sabe, eu volte a atuar”, conclui.