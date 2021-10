Durante seis horas o mundo parou: WhatsApp, Instagram e Facebook ficaram fora do ar

Durante seis horas as três maiores redes sociais do mundo, WhatsApp, Instagram e Facebook ficaram fora do ar, causando uma pane global. Bilhões de seguidores ficaram prejudicados – empresas, trabalhadores e estudantes. Em apenas um dia, Mark Zuckerberg perdeu cerca de US$ 6 bilhões

Da Redação

Foi um dia de terror no mundo com a paralisação do WhatsApp, Instagram e Facebook. A pane global teve seis horas de duração e atingiu a empresa do poderoso Mark Zuckerberg, que perdeu cerca de US$ 6 bilhões em um dia – uma segunda-feira sombria para o megaempresário. As ações da empresa despencaram na Bolsa. Serviços que pertencem ao Facebook estavam fora do ar em todo o mundo desde o começo da tarde. Mensagem do diretor de tecnologia fala em problemas de rede, sem detalhar a causa.

O “blecaute” nas três das maiores redes sociais do mundo, com bilhões de seguidores, prejudicou empresas, trabalhadores e estudantes e foi o assunto mais falado no Twitter durante toda a tarde . A página se tornou o principal canal de comunicação, sendo usada inclusive pelo Facebook para atualizar a situação.

Para tentar acalmar os milhões de usuários, em meio ao caos na comunicação, a empresa de Mark Zuckerberg postou por volta das 18h30 uma mensagem sobre a retomada com um pedido de desculpas.

“Para todos que foram afetados pela interrupção das nossas plataformas hoje: sentimos muito. Sabemos que bilhões de pessoas e negócios em todo o mundo dependem de nossos produtos e serviços para permanecer conectados. Agradecemos sua paciência”, disse o Facebook.

Os serviços, no entanto, ainda apresentavam instabilidade por volta das 19h. E até o momento desta publicação não havia sido relatada as causas que tiraram do ar as maiores redes sociais do mundo. Fala-se de um ataque de hakers, mas o Facebook descartou essa hipótese.