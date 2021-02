A influenciadora digital Pamela Tello, da “Pam Events”, recebe convite especial do “Grupo LIDE”

Formada em “Marketing e Planejamento de Eventos” pelo Valencia College – melhor aluna do curso –, Pamela Tello coleciona importantes prêmios pelo seu trabalho. Influenciadora digital de brasileiros nos EUA, fundou a “Pam Events”, recebendo convite para ocupar o cargo de Diretora de Eventos do “Grupo LIDE USA/Flórida” – consolidando passo importante da carreira

Da Redação

O talento de Pamela Tello, formada em “Marketing e Planejamento de Eventos” pelo Valencia College, em Orlando, é memorável. Lembrando que em 2018, foi nomeada a melhor aluna do curso de “Marketing”, com performance acadêmica que obteve o reconhecimento da direção do Valencia, sendo homenageada no “Distinguished Graduating Student Luncheon” – evento que reuniu os dez melhores alunos da faculdade. Pamela está cursando “Bacharel em Business e Liderança Organizacional”, e foi convidada a ocupar o cargo de Diretora de Eventos do “Grupo LIDE USA/Flórida” – consolidando passo importante da carreira.

Fundado no Brasil, em 2003, o “LIDE” – Grupo de Líderes Empresariais –, é uma organização que reúne executivos dos mais variados setores de atuação, em busca de fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos de governança corporativa nas esferas pública e privada. Presente em diversos países, com 23 frentes de atuação, o Grupo conta com 33 unidades regionais e internacionais com o propósito de potencializar a atuação do empresariado na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva globalmente.

Fundadora da marca “Pam Events”, agência que oferece serviços de Marketing, Graphic Design, Web Design, Produção de Eventos, Assessoria de Imprensa e Assessoria de famosos, na cidade de Orlando, Pamela é bem requisitada para importantes eventos. Também influenciadora das redes sociais, conquistou mais de 30 mil seguidores brasileiros dos EUA no Instagram e Facebook. Ela reside em Orlando desde 2008, construindo uma carreira sólida, que lhe rendeu vários prêmios.

Pamela integra a “Associação Brasileira Internacional de Imprensa”, desde 2015; é colunista da revista “Linha Aberta”, comandada pela jornalista Laine Furtado, desde 2017; faz parte do “Conselho do Focus Brasil Orlando”, desde 2018, e agora, em 2021, recebeu o convite para ser a nova Diretora de Eventos do “Grupo LIDE USA/Flórida”.

Prêmios da carreira

O reconhecimento do trabalho de Pamela Tello junto à comunidade brasileira lhe rendeu importantes prêmios: “Prêmio Midia Inovadora 2017 (Mídia America)”; “Prêmio Mulher Brazil USA 2018 (Brazil USA Media Group)”; “Reconhecimento e Mérito na área de Comunicação 2019” (Associação Brasileira de Imprensa Internacional), e “Prêmio Focus Brasil Orlando Awards”, na categoria “Influenciador Digital 2020” (Focus Brasil Foundation).