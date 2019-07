Edição de julho/2019 – p. 40

Painéis fotográficos na decoração

O efeito do painel fotográfico de parede na decoração é algo incomparável. Seja por meio de belas paisagens naturais, imagens dos maiores centros urbanos do mundo ou com simples temas minimalistas, o fato é que o uso dos painéis fotográficos deixa qualquer ambiente mais bonito, aconchegante, charmoso e com personalidade.

Que tal redecorar sua casa sem precisar de grandes obras e nenhum tipo de pintura? O uso do painel fotográfico na decoração tem se mostrado um grande aliado na hora de otimizar a revitalização de espaços e trazer aos ambientes muito mais charme e estilo. Também conhecido como mural fotográfico, já foi uma grande referência de estilo entre os anos 70 e 80. Nesta época, o recurso era frequentemente utilizado em casas de luxo e ambientes comerciais requintados para agregar valor e sofisticação.

Apesar disso, a moda retornou nos últimos anos e se transformou em uma forte tendência mundial da alta decoração. Conheça um pouco mais sobre painéis fotográficos:

O painel fotográfico pode ser definido como um modelo muito mais dinâmico e evoluído do que os papéis de parede convencionais conhecidos até então.

Fabricados a partir de materiais resistentes, de qualidade e 100% utilizáveis, os painéis fotográficos podem ser aplicados em qualquer ambiente que mereça receber uma decoração diferenciada ou personalizada.

Usualmente, os painéis são fabricados nos formatos porta, horizontal e panorâmico, podendo ser aplicados em paredes, portas, tetos ou divisórias.

A instalação também é algo que vale a pena ser comentado. Basicamente, o painel fotográfico funciona como um tipo de adesivo na parede, fato que dispensa furos e sujeira em casa. Por serem de fácil manuseio e instalação, os murais fotográficos podem ser aplicados por qualquer profissional que trabalhe com colocação de papéis de parede.

Vale lembrar que o painel fotográfico vai muito além de uma paisagem bonita ou de uma textura diferenciada. Mais do que isso, ele é capaz de trazer cores e formas que darão vida a determinado ambiente e representarão a personalidade de quem vive nesse espaço. Espero que tenham gostado das dicas. Até a próxima!