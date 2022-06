Policiais investigam causas do tiroteio no estacionamento de igreja e buscam detalhes sobre o atirador

Tiroteio do lado de fora de uma igreja em Ames deixa três mortos. O atirador matou duas mulheres e depois tirou a própria vida, relatou a polícia. População amedrontada pede socorro as autoridades

Da Redação

E novamente ocorre ataque com mortes nos EUA, deixando autoridades em alerta vermelho em todo país. Desta vez, o tiroteio ocorreu do lado de fora da Igreja Cornerstone em Ames, e deixa três mortos, incluindo o suspeito. Segundo a polícia, o atirador matou duas mulheres e depois tirou a própria vida, em um tiroteio do lado de fora de uma igreja de Iowa na noite de quinta-feira. Disse o capitão do escritório do xerife do condado de Story, Nicholas Lennie, que os ataques a tiros contínuos têm tirado a paz da população.

O xerife também falou que o agressor parece ter atirado em si mesmo, mas sua morte ainda está sendo investigada. As ligações para o 911 relataram que um atirador no estacionamento havia atirado em duas pessoas. Assustada com os ataques, população pede socorro diante do perigo iminente.

O tiroteio aconteceu pouco antes das 19h do lado de fora da Igreja Cornerstone em Ames, perto da Interstate 35 e cerca de 30 milhas ao norte de Des Moines. As identidades das vítimas e do suposto assassino não foram divulgadas. Os motivos do tiroteio e a relação entre o suspeito e as mulheres também são desconhecidos.