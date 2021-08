A dupla Martine Grael e Kahena Kunze tem bom desempenho e assegura o ouro para o Brasil

Da Redação

Martine Grael e Kahena Kunze conquistam a medalha de ouro na vela – é a 19ª medalha da vela brasileira em Olimpíadas. Com uma largada triunfal as brasileiras administraram com tranquilidade a competição e foram campeãs olímpicas nesta terça-feira, na baía de Enoshima – medalha de ouro na classe 49erFX de vela. É o Brasil no lugar mais alto do pódio, para a alegria de torcedores. É o bicampeonato olímpico da dupla que chegou a Tóquio como favorita e mantém uma tradição familiar na vela.

Garra da dupla brasileira – Na última regata, Martine e Kahena ficaram em terceiro lugar, mas à frente das adversárias diretas pelo título, as holandesas Annemiek Bekkering e Anette Duetz, e as alemãs Tina Lutz e Susann Beucke.

Martine Grael é filha do também bicampeão olímpico Torbel Grael e Kahena Kunze é filha de Claudio Kunze, campeão mundial juvenil nos anos 1980. A família Grael, inclusive, conquistou a nona medalha olímpica somando as cinco de Torben e outras duas de Lars.

É o terceiro ouro do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Ítalo Ferreira, no surfe, e Rebeca Andrade, na ginástica, conquistaram os outros. Com resultado, as duas se tornam as primeiras pessoas, entre homens e mulheres, do Brasil a levar dois ouros olímpicos seguidos na vela. Mais do que isso, Martine e Kahena entraram em um seleto grupo de atletas brasileiros bicampeões olímpicos.

Até então, apenas 13 atletas tinham alcançado esse feito. Torben Grael, Marcelo Ferreira e Robert Scheidt (1996 e 2004) na vela, Adhemar Ferreira da Silva (1952 e 1956) no atletismo, Fabi Alvim, Fabiana, Jaqueline, Paula Pequeno, Sheilla e Thaísa (2008 e 2012), Maurício e Giovane (1992 e 2004), e Serginho (2004 e 2016) no vôlei.

O ouro foi conquistado com um total de 76 pontos perdidos. A medalha de prata ficou com as alemãs Tina Lutz e Sussan Beucke, com 83, e o bronze foi para as holandesas Annemiek Bekkering e Anette Duetz, com 88.

Kahena Kunze lembrou da dificuldade na caminhada até o bicampeonato olímpico, principalmente após as regatas iniciais: “Foi um campeonato de recuperação. No primeiro dia, aconteceram coisas e parecia que o ouro estava longe.”