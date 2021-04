Roberto Trevisan lança “Our Song” e reverte direitos ao hospital do câncer do Brasil

A canção “Our Song” (Nosso Refrão), do cantor e compositor Roberto Trevisan, conta com a participação da cantora gospel americana, Tracy Shy Simmons – gravada em inglês, nos estúdios de Nova York. Todos os direitos de execução serão doados ao Hospital do Câncer no Brasil, que faz o tratamento de crianças com câncer

“Não gravei ‘Our Song’ com intenção comercial, pelo contrário, ficou acertado com a Som Livre que os direitos de execução serão doados integralmente aos hospitais no Brasil, que tratam de crianças com câncer. É a minha contribuição às crianças que lutam pela vida. Perdi minha irmã com câncer e sei o quanto é difícil para o paciente e para a família”, ressalta Trevisan.

Um piano, duas vozes e a mensagem que extrapola os limites da paixão, narrando o amor de forma simples, mas grandiosa, quando no encontro de dois seres que se descobrem, se apaixonam, então “Our Song” mostra a que veio. O duo vocal entre Trevisan e Tracy vem sendo elogiado, pela cumplicidade harmoniosa.

“A inspiração veio forte, batendo no compasso do meu coração, então peguei o violão e nasceu ‘Our Song’. Estava em Nova York, e a música jorrou como uma cascata, sobrepondo todos os inconvenientes de um dia agitado na Capital do mundo”, relata o compositor.

O Clipe de ‘Our Song’, gravado no Rio de Janeiro, traz imagens incríveis da cidade maravilhosa, intercalado com flashes dos Estúdios em Nova York, onde Trevisan e a cantora Tracy gravaram a bela canção, como um afago sublime aos corações apaixonados. E quem não viveu um grande amor?

Letra forte, emoção latente – estrofes inteligentes –, ‘Our Song’ fala de amor em tempos conturbados. Os arranjos e interpretação mostram um Trevisan de coração aberto, com a música que compôs inspirado na paisagem bucólica dos EUA, falando de um sentimento que nos conduz a uma viagem de reflexão pelos caminhos da emoção.

História

Mineiro da cidade de Poços de Caldas, o empresário e cantor, Roberto Trevisan, se apresentou em vários países – incluindo China e Japão -; a sua música, “Um Matuto em Nova York”, foi um dos temas da novela “América”, de Glória Perez; cantou no “Caldeirão do Huck”, e deixou sua marca no “Domingo Legal”, do SBT, também participando de programas da Band, Rede Record e Rede TV!

Essa a trajetória do menino pobre, que caminhava pelas ruas de Poços de Caldas (MG) e que almejava gravar um CD. Foi para os EUA, onde venceu como cantor e compositor, e reside em Nova York, realizando shows para a Comunidade Brasileira. Trevisan comanda a empresa “Trevisan Pavers Inc.”, em Nova York, que dá emprego aos brasileiros da construção civil.

