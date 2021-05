O IRS informa que fornecerá automaticamente benefícios aos contribuintes qualificados

O IRS lembra aos contribuintes que ainda não entraram com o processo, que várias disposições do “American Rescue Plan Act” afetam suas declarações fiscais de 2020

Da Redação

Uma disposição inclui uma isenção de até $ 10.200 em seguro-desemprego. Outra disposição beneficia pessoas que adquiriram cobertura de saúde subsidiada por meio dos mercados de seguro saúde federal ou estadual. A lei também inclui uma terceira rodada de “Pagamentos de Impacto Econômico”, agora emitidos para americanos elegíveis, que geralmente equivalem a US $ 1.400 por pessoa para a maioria das pessoas. O IRS fornecerá automaticamente esses benefícios aos contribuintes qualificados.

A maioria dos contribuintes que já apresentou suas declarações de 2020 não é obrigada a apresentar declarações alteradas, solicitar reembolso ou entrar em contato com o IRS para obter esses novos benefícios fiscais recentemente promulgados. Essas ações não irão acelerar um reembolso futuro e podem até atrasar um pedido de reembolso existente.

Indenizações por desemprego – Algumas indenizações por desemprego não são tributáveis ​​para muitos. Apenas para o ano fiscal de 2020, os primeiros $ 10.200 de indenização por desemprego não são tributáveis ​​para a maioria das famílias. Este benefício fiscal está disponível apenas para aqueles cuja renda bruta ajustada modificada foi inferior a US $ 150.000 em 2020. O mesmo limite de renda se aplica a todos os pedidos de declaração de Imposto de Renda.

Isso significa que aqueles elegíveis que ainda não apresentaram uma declaração de 2020 podem subtrair os primeiros $ 10.200 do total da indenização por desemprego recebido de sua renda e pagar impostos apenas sobre a diferença. Para casais, a exclusão de $ 10.200 se aplica a cada cônjuge. Os contribuintes podem visitar IRS.gov para obter detalhes.

Para qualquer contribuinte elegível que já apresentou uma declaração de Imposto de Renda e relatou integralmente sua indenização por desemprego como renda, o IRS está ajustando automaticamente sua declaração e fornecerá esse benefício fiscal. Os reembolsos, com base nesse ajuste, serão emitidos em maio e continuarão durante o verão. Os valores de reembolso variam e nem todos os ajustes resultam em reembolso.

Suspensão da devolução

Os contribuintes que adquiriram seguro saúde por meio de um mercado de seguro saúde federal ou estadual para 2020 não precisam reembolsar o pagamento adiantado em excesso do “Crédito Fiscal Prêmio” (PTC) de 2020 e precisam anexar o “Formulário 8962”, “Crédito Fiscal Prêmio”, ao preencher seu 2020 retorne apenas para reivindicar um crédito adicional.

Eles podem usar o “Formulário 8962” para calcular o valor do “Crédito de Imposto sobre Prêmio” que se qualifica com base em suas informações fiscais de 2020 e reconciliá-lo com qualquer pagamento antecipado do “Crédito de Imposto” sobre “Prêmio” (APTC) feito para seu seguro saúde no mercado.

Se o com base em suas informações fiscais de 2020 for maior do que o APTC, eles podem reivindicar um crédito tributário de prêmio líquido no “Formulário 8962” e devem apresentar o formulário ao preencher sua declaração de imposto de 2020.

No entanto, se o APTC for maior do que o PTC permitido com base nas informações fiscais de 2020, conhecido como excesso de APTC, a nova lei suspende a exigência de reembolso do APTC excedente para 2020. Isso significa que os contribuintes com excesso de APTC para 2020 não precisam relatar o excesso de APTC ou preencher o “Formulário 8962.”

Os contribuintes que já entraram com o pedido não devem apresentar uma declaração de imposto alterada. O IRS irá reduzir automaticamente o valor do reembolso para zero para qualquer pessoa que já relatou APTC em excesso para 2020. Além disso, a agência reembolsará automaticamente qualquer pessoa que já devolveu o APTC em excesso de 2020 quando eles entraram com o pedido.

“American Rescue Plan”

O “American Rescue Plan Act of 2021”, também chamado de “Covid-19 Stimulus Package”, é um projeto de estímulo ecônomico de US $ 1,9 trilhão aprovado pelo Congresso dos EUA e sancionado pelo presidente Joe Biben em 11 de março de 2021, para acelerar a recuperação do país dos efeitos econômicos e para a saúde da pandemia e da recessão em curso.

Serviço

A melhor maneira do contribuinte acompanhar os desenvolvimentos da legislação tributária é visitar IRS.gov regularmente.