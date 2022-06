Os benefícios do Omega 3 para uma vida mais saudável

COLUNA NOSSA GENTE || Fitness e Vida Saudável || Edson Prado – Prado Training System

Decidir ficar em forma e saudável é uma decisão importante. Requer um bom planejamento e mudança de hábitos. Entre essas alternâncias entra a necessidade de inclusão de mais nutrientes. Isso não inclui apenas proteínas e boas fontes de carboidratos, mas também gorduras saudáveis.

Somos ensinados a temer as gorduras, mas esse medo é completamente infundado. Pois antes mesmo de levar ao pé da letra, devemos pensar e analisar quais gorduras podem colocar você em risco e, ou considerar gorduras que podem fazer diferença em vários aspectos na melhoria de qualidade de vida e suporte do sistema fisiológico.

Tomemos como exemplo o campeão de todos os ácidos graxos, o ômega-3. Essa é a única gordura que você não gostaria de cortar. O ômega-3 não é apenas essencial para o funcionamento do seu corpo, mas também há muitos benefícios do ômega-3. A parte lamentável é que as pessoas ainda desconhecem as propriedades milagrosas do ômega-3. Ela afeta todo o seu corpo e pode melhorar significativamente seu desempenho neurológico. Isso mesmo seu cérebro, potencializando melhor raciocínio.

Omega 3 têm suas próprias habilidades distintas que nos ajudam a equilibrar nossas funções corporais e potencializar seu desempenho físico .

Sem mais delongas, vou apresentar alguns benefícios mais surpreendentes do ômega-3. Este ácido graxo mágico pode resolver qualquer coisa, e é hora de você apreender. Adicione ômega-3 à sua rotina alimentar, você não vai se arrepender da mudança, garanto!

Ômega 3 Para quem pratica atividade física

✓ Auxilia na perda de peso, combatendo processos inflamatórios. Esses processos causam alterações na saciedade e controle do apetite.

✓ Eleva o seu gasto calórico diário, ou seja, essas gordura insaturada tem a propriedade de aumentar o metabolismo.

✓ Fazer exercícios produz grandes quantidades de radicais livres e o Ômega 3 , atua como antioxidante, isso significa que ele combate radicais livres. Grandes quantidades de radicais livre não apenas atrapalha seu desempenho, mas também contribui para o envelhecimento.

✓ Atividades intensas, musculação por exemplo, levam a um desgaste físico. Esse desgaste com treinamento ininterruptamente, pode levar a um quadro de baixa imunidade, o Omega 3 por sua vez, ajuda a combater esse processo inflamatório.

✓ Omega 3 auxília na recuperação muscular, possibilitando maior rendimento em sua atividade física e reduzir a fadiga .

Ômega e qualidade de vida

✓ Combate a depressão e a ansiedade

A depressão é uma das condições mais difundidas no mundo. As pessoas são constantemente atormentadas por todos os tipos de medicamentos prescritos e perigosos.

O ômega-3 atua como um remédio natural para a depressão e a ansiedade. Vários estudos apoiam os efeitos antidepressivos deste composto. Descobriu-se que as pessoas no Oriente que consomem mais peixe ( ricos em Ômega 3) estão menos deprimidas. Esses efeitos do ômega-3 no combate à depressão funcionam para todas as idades . Os ômega-3 são os melhores para melhorar a saúde mental.

✓ Garante o desenvolvimento saudável do cérebro em bebês.

Os ômega-3 são incrivelmente bem-vindos durante a gravidez. As mães devem tomá-los para garantir tanto a sua boa saúde como a do seu recém-nascido. DHA é o componente principal encontrado no Ácidos graxos. DHA compõe 40% de todos os ácidos graxos poliinsaturados em todo o cérebro. Na verdade, o DHA é uma mudança de vida no ser humano ainda mais começando quando ainda bebês. Mães que tomam suplementação de DHA durante a gravidez garantem que seus bebês se desenvolvam significativamente mais rápido e tornem-os mais inteligentes.

✓ Diminui chances de problemas cardiovasculares

Ataques cardíacos e derrames estão sempre no topo da lista de causas de morte em todo o mundo. Eles são os chamados assassinos silenciosos . As pessoas negligenciam sua saúde por anos, e problemas cardiovasculares atacam quando menos esperam. Os ácidos graxos ômega-3 mostraram capacidades incríveis para diminuir todos os importantes fatores de risco de doenças cardíacas. Esses fatores incluem triglicerídeos, pressão arterial, colesterol LDL e coágulos sanguíneos.

✓ Melhora o desempenho do cérebro

Vários estudos realizados em crianças e adultos que consomem suplementos de ômega-3 apresentaram uma melhora na concentração e raciocínio.

Crianças que ingeriram ômega-3 suficiente no primeiro ano de vida apresentaram menor risco de doença autoimune. Reduzir chances de contrair lúpus, esclerose múltipla e psoríase são diminuídas com o consumo de ômega-3.

O declínio mental é algo que mais tememos quando se trata de envelhecimento. Podemos compreender que nossos corpos ficam mais fracos quando somamos mais idade, e a grande maioria sabe que a prática de atividade pode tardar esse processo. Mas uma mente enfraquecida ninguém deseja.

Felizmente, hoje há muito que você pode fazer para melhorar suas chances de ser fisicamente e mentalmente saudável.

Adote uma rotina alimentar mais saudável, contendo mais peixe, frutos do mar, nozes e sementes de chia em seu hábito alimentar diário. As pessoas que comem mais peixes ricos em ômega-3 têm mais massa cinzenta em seus cérebros. Este é o tecido mais vital em nossas cabeças; processa informações e memórias e compreende emoções.

Se buscar dessa fonte em suplementos; a ingestão adequada é de 1.600 mg para homens e 1.100 mg para mulheres, de acordo com os Institutos Nacionais de Saúde.