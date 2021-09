Os benefícios da couve-flor

Você sabia que a couve-flor, além de deliciosa, prática e versátil pode fazer maravilhas pela sua saúde?

Para começar, ela é rica em antioxidantes, ajudando a combater os efeitos dos radicais livres no organismo e a regular o funcionamento do sistema imunológico. Além de fazer um bem danado para a pele, ela também melhora a saúde do seu coração e é uma importante fonte de fibras, te dando aquela sensação de saciedade com poucas calorias!

Ok, Mari, mas como cozinho essa maravilha? Minhas maneiras preferidas são:

Ralada no ralador grosso e refogada com cebola e alho picadinhos por alguns minutos até ficar macia para substituir o arroz (ótima opção para quem está cortando carboidratos).

Assada em pedaços (é só separar as arvorezinhas) com azeite, sal, pimenta e páprica até dourar. Depois sirvo com um dip de molho de tomate e pronto, um petisco leve e super saboroso!

Na churrasqueira com azeite temperado até dourar. Acompanha carnes de todos os tipos!

A couve flor ainda pode ser a personagem principal de saladas (combina super bem com molhos ácidos como nosso superbrasileiro vinagrete ou em sopas!

Use e abuse, a sua saúde agradece!

Autora: Chef Mariana Valentini (@marivalentini)