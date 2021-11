Um domingo com muitas atrações em Orlando para comemorar o Halloween. Aproveite!

Além dos parques – que preparam atrações especiais –, Orlando reserva uma série de eventos “assustadores” para celebrar o Halloween neste domingo,31. Confira alguns dos principais acontecimentos espalhados pela cidade e tenha um perfeito Dia das Bruxas ao lado dos filhos e amigos

Da Redação

O Halloween é aguardado neste domingo com muitas atrações em Orlando, que promete um dia das Bruxas perfeito, com eventos assustadores para que qualquer pessoa, independentemente da idade, possa encontrar diversão na cidade. E conta neste tradicional cenário, crianças fantasiadas – e mesmo adultos –, doces especiais como torta de abóbora, maçãs doces e milho caramelo, que com certeza vão colocar um sorriso no rosto de todos. E, evidente que na cidade mais famosa da Flórida – um dos destinos preferidos do turista brasileiro –, o Halloween reserva um guia muitíssimo especial nos parques e pontos estratégicos, portanto, faça a sua escolha!

Decoração especial no Disney Magic Kingdom – Além das ruas decoradas, casas com abóboras e festas temáticas por Downtown, os parques de Orlando reservam atrações para lá de especiais – comemorações em todos os estilos, desde festas para crianças até mesmo as famosas visitas da garotada nas casas vizinhas, pedindo “doces ou travessuras.” Evidente que há todo um cuidado dos pais, que geralmente monitoram essas visitas, principalmente no pós-pandemia.

A “Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party” é uma festa de Halloween imperdível do “Disney Magic Kingdom”, a preferida de adultos e crianças. Ela acontece sempre em horários selecionados nos meses de outubro e novembro. E como o próprio nome diz, toda a decoração é maravilhosa – assim como os personagens. É perfeito para levar crianças porque não tem nada que dá medo, mas continua sendo uma tradicional festa de Halloween. Além do ingresso do parque durante o dia, se o visitante que quiser, poderá comprar o ingresso à parte para a festa, para poder continuar no parque durante a noite, quando ocorrem a tradicionais paradas, fogos e outros eventos especiais.

As “Noites de terror no Halloween da Universal” estão arrepiantes. E para esta noite específica, 31 de outubro, a Universal transforma seu “Universal Studios Park” em um paraíso para ghouls, monstros e todos os sustos que os acompanham. O visitante encontrará uma mistura de zonas assustadoras e shows ao vivo espalhados pelo parque. Entretanto, são as casas mal-assombradas, que mudam a cada ano, que mobilizam os visitantes.

Danças e diversão

Outra festa imperdível é a “SeaWorld’s Halloween Spooktacular”, no Sea World em Orlando, celebração para crianças e adultos. Destaque à tradicional brincadeira, “doces ou travessuras”, danças especiais e shows dos animais marinhos, todos temáticos com a festa de Halloween. O evento acontece durante todo o dia, e já está incluso no ingresso do parque, então o visitante não tem custos adicionais. É uma ótima opção para quem quer curtir algo sossegado, focado nos pequenos turistas e gastando pouco.

Há uma série de eventos em Orlando neste domingo, espalhados pela cidade, além de restaurantes, áreas públicas onde é possível comemorar a data com os filhos e amigos, da forma que for conveniente. Halloween em Orlando deixa todos próximos de parques, outlets e pontos turísticos, e isso que faz toda a diferença. Aproveite o 31 de outubro e tenha momentos especiais.