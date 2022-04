Orlando tem a preferência de brasileiros que buscam os EUA nas férias

A “Disney” é um dos locais mais visitados pelo turista brasileiro que chega a Orlando com a família

Com a chegada das férias, famílias no Brasil buscam pelo destino preferido: a cidade de Orlando. Nas agências de viagens voos praticamente lotados e reserva de hotéis e de casas para as férias estão em alta. É o desembarque de brasileiros para desfrutar de parques temáticos e bons restaurantes

Da Redação

Em todas as solicitações de viagens para os EUA, Orlando é o mais procurado pelas famílias brasileiras que apostam na rota imbatível de entretenimento, no centro da Flórida – apontam as agências de viagens. O destino que abriga mais de uma dezena de parques temáticos, destacando-se o mais conhecido, o “Walt Disney World”, com suas atrações mirabolantes, atraindo visitantes de várias partes deste planeta.

Além da diversão, bons restaurantes e outlets, o que de fato conquista os turistas é o clima e também a segurança, o que traz tranquilidade para quem desembarca no “Aeroporto Internacional de Orlando”.

Sem dúvida, o melhor lugar para aproveitar férias, alegam os viajantes brasileiros, pois além da privilegiada localização – a oito horas de voo do Brasil –, tem hospitais públicos e outros serviços de saúde encontrados pela cidade. As aventuras ao ar livre em parques temáticos, experiências de ecoturismo em lugares ao ar livre para aproveitar com toda a família, incluindo restaurantes, lojas ao ar livre, espaços amplos com piscinas, atividades recreativas e muitos mais, entram na avaliação na hora comprar a passagem.

E para o este mês, e o próximo mês de maio, os voos rumo a Orlando estão praticamente tomados – privilégio para quem está com o visto e o passaporte em dia –, pois os atrasos na emissão do visto americano e a entrega de passaporte no Brasil vêm comprometendo o planejamento de viagens das várias famílias. A previsão para a regularização nesses setores é para janeiro de 2023.

Malas estão sendo prontas e famílias se preparando para visitar Orlando nas próximas férias, É a volta triunfal do turista brasileiro, após período de confinamento e fronteiras fechadas nos EUA.