Edição de agosto/2019 – p. 46

Orlando receberá o furacão Daniela Mercury

Quando solta a sua voz, a baiana Daniela Mercury contagia, seja nos palcos ou no trio elétrico, levando alegria e muito axé aos milhares de admiradores espalhados pelo Brasil e EUA, onde tem se apresentado. Com carreira premiada e reconhecida internacionalmente, a cantora ganhou Grammy Latino por seu álbum “Balé Mulato” e recebeu seis vezes o prêmio “TIM de Música”; três prêmios “Multishow” e dois pelo “VMB”. É considerada pela crítica especializada, uma das maiores interpretes brasileiras e mais famosas de “axé music” – gênero em que foi precursora e é considerada “rainha”.

E já está tudo pronto para o show de Daniela Mercury – “Proibido o Carnaval Tour” – em Orlando – dia 6 de setembro às 7:00 pm, no “House of Blue Orlando” –, realizando turnê em 11 cidades dos EUA, incluindo Miami, acompanhada de seus músicos e bailarinos. Com presença marcante, a cantora promete apresentação contagiante com sucessos que incluem: “Canto da Cidade”, “Rapunzel”, “Nobre Vagabundo”, “Swing da Cor”, “Ilê Pérola Negra”, “Maimbê Dandá”, e também os mais recentes, destacando-se “Banzeiro”, considerada a melhor música do Carnaval baiano em 2018.

Mas com todas as qualidades e atributos no âmbito musical, Daniela Mercury enfrenta críticas na sua vida pessoal, desde que anunciou a união com a jornalista Malu Verçosa, gerando o “disse que disse”, mas a cantora rebate e diz que não tem receio de expor a sua relação publicamente. “Antes de publicar que estávamos juntas, viajamos e nos casamos em Paris. Era um namoro recente, mas somos leoninas, mulheres diretas. Não temos controle sobre a paixão, ela atordoa, toma a gente de assalto”, justifica.

“A minha sexualidade é um assunto que só estou abordando pela questão dos direitos humanos”, acrescenta. “Sempre fui pró-feminista, nunca fiz coisa para marido – Daniela foi casada com o engenheiro eletrônico Zalther Portela Laborda Póvoa e com publicitário italiano Marco Scabia, tem dois filhos. “Existem facilidades: dividir o mesmo armário, gostar realmente das mesmas coisas, remexer em questões profundas, é uma questão feminina mesmo”, pontua.

Quanto à política e lidar com o envelhecimento a cantora foi enfática: “Não consigo ver a política com tanta paixão assim, tenho paixão pelo meu país”, revela. “Não é pânico envelhecer, mas tenho de acostumar com a ideia de envelhecer. Sou muito disciplinada, uso tudo para os olhos e rosto”.

Álbum “O Canto da Cidade”

Destaque ao álbum, “O Canto da Cidade” – lançado em 1991 –, que bateu recorde de vendas, e músicas como “O Mais Belo dos Belos” e “Batuque” tornaram-se conhecidas no mundo. Daniela, inclusive, investiu em outros ritmos e fez muitas mudanças em sua carreira. A cantora é conhecida por seu trabalho voluntário – criou em 2008 o “Instituto Sol da Liberdade”, em parceria com o UNICEF e com a ESPN Brasil, e desenvolve o projeto “Caravana da Música”.

Vale ressaltar que Daniela gravou CD comemorativo de 25 anos do “Cirque du Soleil” e participou do “Festival de Jazz de Montreal”, sendo convidada para gravar com Alejandro Sanz e cantar com Paul MacCartney na entrega do “Prêmio Nobel da Paz”. Na televisão, foi jurada e mentora de “Talent shows”, “Popstars”, “Superstar” e ‘The Voice Kids Portugal”.

É licenciada em dança pela Universidade Federal da Bahia, tendo iniciado seus estudos nessa arte desde os quatro anos de idade, tornando-se posteriormente professora de jazz, dança moderna e ballet clássico.

Além de presidir o “Instituto Sol da Liberdade”, Daniela é ainda Embaixadora nacional da boa vontade do UNICEF, título que recebeu em 1995, quando se tornou a segunda personalidade brasileira a receber tal honra. Participou de shows beneficentes em prol das crianças, dentre eles, “Criança Esperança” da UNICEF/Rede Globo e “Teleton” da AACD/SBT.

A cantora é ligada à ONG “América Latina em Ação Solidária” (ALAS), tendo participado de campanha publicitária promovendo ajuda a desabrigados. Recebeu convite para Campanha Mundial da ONU, junto a Ricky Martin e outros artistas internacionais.