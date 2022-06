Foi acesa a chama olímpica no “Estádio Exploria” para abertura dos “Jogos Olímpicos Especiais” em Orlando

Os “Jogos Olímpicos Especiais dos EUA de 2022” foram abertos no “Estádio Exploria”, em Orlando, com a presença de atletas, treinadores, dirigentes e torcedores. As competições começam nesta segunda e mobiliza 5.500 participantes

Da Redação

Com o acendimento da chama olímpica no domingo pela manhã, no Estádio Exploria, em Orlando, teve início oficial dos “Jogos Olímpicos Especiais dos EUA de 2022”, que serão disputados a partir desta segunda-feira – até sábado, dia 11. A cerimônia de abertura reuniu atletas, treinadores, dirigentes e torcedores para comemorar o evento.

Mais de 5.500 atletas já estão na cidade de Orlando para os Jogos, vindos de todos os 50 estados americanos e das ilhas do Caribe – 607 atletas representarão a Flórida nos jogos.

Todos os atletas participaram de uma caminhada pelo Estádio e receberam a tocha olímpica para acender o caldeirão. Convidados especiais compareceram para a celebração, incluindo a artista vencedora do Grammy, Sara Bareilles, além dos personagens da “Disney”, Mickey e Minnie.

Estão programadas dezenove competições, incluindo surfe de primeira viagem, natação aberta e hipismo. Os locais de competições são: “ESPN Wide World of Sports Complex”, “Disney’s Typhoon Lagoon”, “USTA National Campus” e “Rosen Aquatic Center.” As competições começam nesta segunda-feira,6, e vão até sábado dia 11.