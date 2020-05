Orlando oferece testes grátis para Covid 19

Orlando faz parceria com o Condado de Orange, Orlando Health, AdventHealth e GENETWORx para estabelecer autoatendimento gratuito e acesso para pedestres – COVID-19 Mobile Testing Center

Com o objetivo de atender os residentes de Orlando, o Município de Orlando fez uma parceria com o Governo do Condado de Orange, AdventHealth, Orlando Health e GENETWORx para abrir centros de teste COVID-19 de autoatendimento e com acesso gratuito a pedestres nos bairros da cidade de Orlando. Os locais de testes móveis foram selecionados para oferecer testes em toda a cidade e basearam-se em dados do Orlando Data Tracker (Orlando.gov/datatracker) para ajudar as áreas que relataram o maior número de casos positivos, localizados nos bairros da cidade e oferecerão melhor acesso a pedestres e usuários que usam outros tipos de transporte, como bicicletas e transporte público.

O município de Orlando iniciará as operações desses centros de testes móveis COVID-19 na quinta-feira, 14 de maio de 2020. Para minimizar o contato entre as pessoas, recomendamos que os residentes marquem uma consulta. Os residentes que não possuem carro próprio também serão atendidos. O centro de testes móvel funcionará dois dias por semana, terças e quinta-feiras, a partir das 9h às 13h, alternando para um novo local na cidade todos os dias.

Não é necessário que a pessoa tenha os sintomas para serem testados, mas é necessário marcar uma consulta, ter 18 anos de idade ou mais e identificar-se como um residente em Orlando. As consultas devem ser marcadas visitando o site www.orlando.gov/covid19testing ou ligando para 407.246.3104. O horário do Call Center é de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00. Os residentes de língua espanhola podem ligar para 407.246.4301 para marcar uma consulta.

Quinta-feira, 14 de maio de 2020, 9h. – 13:00 – Engelwood Neighbourhood Centre, 6123 La Costa Drive (Distrito 2 – Engelwood Neighbourhood)

Terça-feira, 19 de maio de 2020, 9h. – 13:00 – Northwest Community Center, 3955 W D Judge Drive (Distrito 5 – área de Mercy Drive)

Os futuros locais de teste serão anunciados mais tarde.

Detalhes dos centros de teste COVID-19:

Os residentes de Orlando podem ser testados gratuitamente.

As pessoas que fazem o teste devem usar uma máscara ou máscara facial e permanecer em seus carros para verificação de identidade e fazer o teste.

O centro de testes usará um teste de zaragatoa nasal que permitirá que equipes de resgate do Corpo de Bombeiros de Orlando administrem o teste enquanto as pessoas permanecem em seus veículos.

Para perguntas sobre testes e consultas, ligue para 407.246.3104. O Call Center estará operando de segunda a sexta-feira, a partir das 8:00 da manhã. às 17:00 Os residentes de língua espanhola podem ligar para 407.246.4301 para marcar uma consulta.

O GENETWORx processará as amostras de teste e comunicará os resultados aos departamentos de saúde apropriados. Os resultados geralmente estão prontos em 48 horas. Se você não receber uma ligação em cinco dias com relação ao seu teste, entre em contato com o Dr. Eric Pantaleon, da Medical Associates Network, 954-239-8167 ou com o laboratório GENETWORx, 804-346-4363.