Orlando celebra 4 de julho com queima de fogos virtual

O “43º Fireworks at the Fountain” do prefeito de Orlando, Buddy Dyer, será realizado virtualmente, as 9hpm, no “News 6”, informa a Prefeitura. Serão exibidas as imagens da queima de fogos dos últimos anos no “Lake Eola”

O “43º Fireworks at the Fountain” do prefeito de Orlando, Buddy Dyer, será realizado virtualmente neste sábado, 4 de julho, Independência dos EUA. O ‘News 6” apresentará uma compilação pré-gravada dos maiores e mais brilhantes fogos de artifício dos últimos anos no “Lake Eola”. Antes do show de fogos de artifício, a “Notícia 6” homenageia nossos heróis na comunidade. A parte dos fogos de artifício começa às 9hpm

Em tempos de pandemia, a tradicional queima de fogos nos EUA, em celebração à Independência do país, comemorada neste dia 4 de julho, ficou restrita. Na Flórida – em várias cidades do sul e do centro, incluindo Orlando –, eventos foram cancelados, evitando falta de controle do distanciamento social, o que poderia colocar em risco a vida de pessoas. O show de Orlando seria realizado no Lake Eola.

Em West Palm Beach, em vez do tradicional “4th on Flagler”, que sempre acontece à beira-mar, durante comemoração ao “Dia da Independência”, a cidade decidiu inovar e promover um “DIY 4th of July” – Faça Você Mesmo Seu 4 de julho. Os fogos serão lançados a partir de dois locais, até o momento não revelado. Os residentes devem ficar atentos, sintonizando no projeto “WPBF 25’S COMMUNITY: Fireworks From Home”.

Na Flórida Central, muitas cidades cancelaram ou reagendaram os fogos de artifício em quatro de julho em meio à pandemia do COVID-19. Orlando, Altamonte Springs, St, Cloud e Orange City cancelaram.

Outras cidades preferiram adiar. É o caso de New Smyrna Beach e Port Orange, que ainda não anunciaram novas datas. Deltona adiou o show de fogos para o final de semana do Dia do Trabalho, em setembro.

Já Palm Bay resolveu exibir o “Tesouro Nacional” no dia 4 de julho, atrás do Centro Comunitário Ted Whitlock, no Parque Regional Fred Poppe, em vez de fazer um show de fogos de artifício.