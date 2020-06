O Departamento de Saúde no Orange County recebeu 2.951 resultados de testes

Orange County divulga os números da Covid-19 com 3.282 casos positivos e 47 mortes de residentes, atestando nas últimas duas semanas 1.197 casos positivos. O Departamento de Saúde recebeu 2.951 resultados de testes. Saiba como se inscrever no programa “Orange CARES”

Da Redação

Durante a realização da “Orange County News Conference”, no último dia 15, o Orange County divulgou a atualização dos números da Covid-19, totalizando 3.282 casos positivos, com 47 mortes de residentes, atestando nas últimas duas semanas 1.197 casos positivos. O Departamento de Saúde da Flórida, no Condado de Orange, recebeu 2.951 resultados de testes, e essa taxa positiva foi de 5,9%. Há duas semanas, a taxa positiva era de 2,8%. Isso indica que a idade média dos casos positivos de Covid-19 em Orange County, agora é de 35 a 38 anos. Assim, enquanto os números de casos estão aumentando, a demografia etária está caindo. Nos últimos cinco dias, o Condado de Orange registrou três dígitos em casos positivos de Covid-19 todos os dias.

Prefeito Jerry Demings – Respondendo a essa tendência ascendente nos casos da doença, o prefeito de Orange County, Jerry Demings, conversou com os líderes da área da saúde para discutir um possível plano de ação. O condado continuará enfatizando a importância das máscaras faciais e do distanciamento social dos moradores. O condado pode explorar a possibilidade de exigir máscaras para todas as pessoas em certos tipos de negócios.

Inscrição “Orange CARES”

A equipe do Condado de Orange simplificou o processo de inscrição do programa “Orange CARES” para residentes, exigindo menos documentos. Além disso, os residentes que tenham aprovado as inscrições receberão pagamento direto. Até o momento, mais de 15.000 inscrições foram enviadas. O próximo aplicativo será aberto no dia 22 de junho, às 8h, e haverá uma capacidade de 10.000 usuários. Informações no website – www.ocfl.net/OrangeCARES.

Quanto aos testes para Covid-19, continua sendo crítico. “Orange County Health Services” está oferecendo testes gratuitos esta semana em “Barnett Park”. As nomeações podem ser feitas diretamente em www.ocfl.net/BarnettPark. Os residentes receberão máscaras faciais gratuitas e desinfetantes para as mãos após a consulta. Para uma lista de várias opções de teste, visite o website – www.ocfl.net/covid19.

Inscrição “Orange CARES” – www.ocfl.net/OrangeCARES

Testes Covid-19 – www.ocfl.net/covid19.