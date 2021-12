Já estão disponíveis testes nasais de PCR molecular no “Econ Soccer Complex”, em Orlando

Já está em funcionamento, no “Econ Soccer Complex”, em Orlando, testes gratuitos de Covid-19, sob o comando do “Orange County Health Services”. Estarão disponíveis testes nasais de PCR molecular e Antígeno Rápido

Da Redação

Em virtude do aumento de casos de Covid-19, na Central Flórida, o “Orange County Health Services” reabriu seu local de testes gratuitos no “Econ Soccer Complex”, em Orlando, e está funcionando desde a segunda-feira, 27, atendendo a população local – nenhuma vacina será administrada neste local.

Estarão disponíveis testes nasais de PCR molecular e Antígeno Rápido. E se você tiver seguro saúde, traga o cartão do seguro – recomendam autoridades de saúde local. Os pacientes não segurados continuarão a ser avaliados.

Os testes serão feitos no próprio veículo de pessoas que compareceram ao local, sendo que não mais do que quatro pessoas podem ser testadas por veículo – este é apenas um local de teste de veículo Covid-19. Visitas de pedestres não serão aceitas.

O site já está disponível sete dias por semana, porém estará fechado em 31 de dezembro de 2021 e 1 de janeiro de 2022. O horário de funcionamento é das 9h às 16h. O local de teste está localizado no “Econ Soccer Complex” em 8035 Yates Rd, Orlando, FL 32807. Para obter mais informações, visite www.ocfl.net/COVID19

Além do local de testes no “Econ Soccer Complex”, o “Barnett Park” está aberto sete dias por semana, das 9h às 16h, para testes e vacinações Covid-19. O “Barnett Park” estará fechado nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.

Serviço

Para obter mais informações sobre os serviços de saúde do governo do Condado de Orange e recursos do COVID-19, visite o Site: www.ocfl.net/covid19.