Edição de dezembro/2019 – p. 20

Onde investir e trabalhar em 2020?

Apesar da guerra comercial entre os EUA e a China, a desaceleração do crescimento econômico global e a possível saída do Reino Unido da União Europeia, bem como, o possível impeachment do presidente Donald Trump ou mesmo a incerteza da próxima eleição nos Estados Unidos que se aproxima, ainda assim, o entusiasmo com a economia americana parece não estar abalado e segue com fortes perspectivas que 2020 continuará a ser um ano cheio de oportunidades e crescimento para aqueles que souberem onde investir tempo e dinheiro.

A economia americana permanece no meio do maior ciclo de expansão econômica já registrado, e apesar de algumas preocupações sobre uma maior volatilidade do mercado, o mercado continua a plena capacidade econômica, com a inflação controlada e baixo desemprego, apesar do deficit comercial americano estar beirando a casa do U$ 1.0 trilhão de dólares em 2019. Isto mesmo… U$ 1.0 trilhão de dólares!

Mas mesmo com algumas incertezas no horizonte, a Flórida continua a ser um dos estados com maior crescimento econômico nos Estados Unidos (acima de 2.5% a.a.) e desemprego abaixo dos 4%, o que pode gerar boa oportunidades de investimento e trabalho. Mas onde investir ou trabalhar em 2020?

1. Real Estate

Para quem anda de carro pela Flórida, poderá constatar que o estado parece com um grande canteiro de obras, como novas pontes, estradas, imóveis, condomínios, escritórios, centros de distribuição, à ampliação do aeroporto internacional de Orlando (MCO) ou mesmo a construção do novo parque da Universal, cotado para ficar pronto em 2023.

Orlando hoje é considerada uma das 10 melhores cidades para se investir no setor de construção e imóveis, visto a valorização média das casas e apartamentos que chegam perto dos 10% a.a., ou pelo fato de uma casa não ficar mais do que 120 dias no mercado para venda. Além da rentabilidade excepcional, o mercado está muito aquecido e você consegue comprar e vender, fazendo dinheiro, muito rapidamente. No jargão financeiro, o mercado tem “liquidez”.

Com tantas construções assim, investir no mercado da construção, seja de forma direta com capital financeiro ou indireta, na forma de novos negócios e serviços voltados ao setor, é promessa de bons retornos, sejam no curto ou médio prazos. Assim sendo, a demanda por mão de obra para o setor, continuará aquecida, com boas perspectivas de bons empregos e até bons salários.

2. Educação

Para aqueles empreendedores e investidores que investem em startups e empresas inovadoras, existe um consenso que o primeiro trilionário do planeta virá do setor espacial ou do setor do conhecimento e educação.

Muitos dizem que o que move o mundo é o dinheiro, quando na verdade, o que move o mundo é o conhecimento! Veja a China por exemplo… Está passando de um país fabricante de produtos “baratos” e copiados, para um dos países mais inovadores e desenvolvedores de tecnologia do planeta, passando até mesmo, os Estados Unidos. Para qualquer profissional, seja ele de tecnologia, de produtos ou serviços, estar bem preparado para os novos desafios do presente e principalmente do futuro, com os novos empregos que ainda estão para serem criados nas próximas décadas, é fator fundamental de sucesso na carreira e caminho para bons salários.

Todas estas pessoas precisarão então de conhecimento para tal, seja na forma de conteúdo, treinamentos e especializações, seja na forma de mentorias e novas experiências de mercado. Vejam as próprias escolas (e Universidades), que estão cada vez mais empenhadas em desenvolver novas metodologias de ensino e se reinventar, de forma a ensinar e atender de forma não tradicional, um público que pensa diferente, age diferente, busca experiências diferentes, e trabalha diferente.

Portanto, investir em novas escolas ou treinamentos, ou mesmo buscar se especializar e trabalhar no setor de educação, pode ser garantia de um futuro promissor e muito lucrativo.

3. Saúde

A cada 3 anos, o ser humano conquista em média, 1 mês a mais de expectativa média de vida! Isto é fruto de novas tecnologias, medicamentos e terapias, que estão revolucionando o conceito de vida e a percepção de futuro da humanidade.

Cuidar bem da saúde está deixando de ser “modinha” e passa cada vez mais, a ser uma rotina na vida das pessoas. Isto significa que novos conceitos de alimentação saudável, cuidar do corpo, da mente e da alma, ganha espaço na vida daqueles que querem envelhecer com qualidade e quem sabe, chegar perto dos 100 anos.

Para isto, desenvolver e investir em novos produtos, alimentos, biotecnologias, carreiras e serviços voltados a saúde e longevidade, serão com certeza no curto, médio e longo prazos, uma fonte de muitas oportunidades, receitas e com certeza, lucros. Afinal, como dito na música do Queen, “quem não quer viver para sempre?”.

4. Entretenimento

Aliado aos investimentos na área da saúde e educação, a área do entretenimento é um dos setores que mais cresce no planeta. Veja a própria Orlando, que recebeu mais de 75 milhões de turistas no último ano e está desenvolvendo projetos de expansão de parques e infraestrutura hoteleira e transporte, para receber muito mais.

O Setor de entretenimento e turismo, cresce a taxas de 2 dígitos em muitos países, já a muitos anos. E os Estados Unidos é um dos países que mais recebe turistas domésticos e internacionais, em todo o mundo. Todos nós buscamos por novas experiências, sejam elas materiais, amorosas ou espirituais. O ser humano precisa de entretenimento sempre! Só assim ele pode dar vazão as suas necessidades físicas e intelectuais, de forma a suportar a pressão da vida, do trabalho, do dinheiro, etc.

Investir em novas formas de criar experiências para turistas e usuários, na forma de produtos e serviços que atendam suas necessidades e desejos, é caminho certo para o sucesso.

5. Invista em você mesmo

Todos os anos fazemos novas promessas: perder peso, fazer esportes, ler mais, curtir mais a família, viajar mais, arrumar novo emprego, etc. Mas para muitos de nós, quando chega o final do ano, percebemos que muitas das promessas se tornaram vazias, seja pela desculpa do tempo, das obrigações, da falta de dinheiro, do trabalho…

Neste ano, comece investindo em você. Não colocando metas que não podem ser cumpridas, mas sim, comece com você, fazendo o bem! Seja nas pequenas coisas e ações, ajude alguém que precise do seu tempo disponível por exemplo. Não precisa ser ultrarreligioso para entender que o Universo é um equilíbrio sempre, e que ele retorna aquilo que você pratica. Fazendo o bem para aquele que precisa, com certeza o Universo conspirará para aquilo que você deseja!

Invista em você praticando o bem para o próximo, e você verá que as demais oportunidades acima, serão nada perto dos resultados e sucesso que você poderá alcançar para toda a vida.

Tenham todos um Feliz Natal e que venha 2020, pois independente se será um ano promissor ou não, estaremos todos prontos para a chegada do novo ano, com FORÇA e FÉ, de modo a darmos o melhor de nós mesmos para que seja um sucesso em qualquer situação.