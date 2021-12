Segundo dados do CDC a nova variante Ômicron é a versão dominante do coronavírus no país

Os números do “Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC)”, mostraram aumento de quase seis vezes na proporção de infecções Ômicron em apenas uma semana – 73% de novos casos nos EUA

Da Redação

O Ômicron está à frente de outras variantes e agora é a versão dominante do coronavírus nos EUA, respondendo por 73% das novas infecções na semana passada, disseram autoridades federais de saúde na segunda-feira. Os números do “Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC)”, mostraram um aumento de quase seis vezes na proporção de infecções Ômicron em apenas uma semana.

Em grande parte do país, a prevalência de Omicron é ainda maior. É responsável por aproximadamente 90% das novas infecções na área de Nova York, Sudeste, Centro-Oeste Industrial e Noroeste do Pacífico.

Desde o final de junho, a variante Delta tem sido a principal versão causadora de infecções nos EUA. Até o final de novembro, mais de 99,5% dos casos de coronavírus eram de Delta, de acordo com dados do CDC.

Cientistas na África deram o alarme sobre o Ômicron há menos de um mês e, em 26 de novembro, a “Organização Mundial de Saúde” (OMS), o designou como uma “variante de preocupação”. Desde então, a mutação apareceu em cerca de 90 países.

Muito se desconhece sobre a variante, mesmo que cause doenças mais ou menos graves. Os primeiros estudos sugerem que os vacinados precisarão de uma injeção de reforço para ter a melhor chance de prevenir a infecção por Ômicron, mas mesmo sem a dose extra, a vacina deve oferecer forte proteção contra doenças graves e morte.

“Todos nós temos uma reunião com a Omicron”, disse o Dr. Amesh Adalja, investigador principal do Centro Johns Hopkins para Segurança da Saúde. “Se você vai se relacionar com a sociedade, se vai ter algum tipo de vida, a Ómicron será algo com que você se deparará, e a melhor forma de lidar com isso é vacinando-se totalmente”.

O médico previu que a variante vai se espalhar durante as férias, incluindo infecções graves entre os vacinados e complicações graves entre os não vacinados que podem sobrecarregar os hospitais.

As estimativas do CDC são baseadas em milhares de amostras de coronavírus coletadas a cada semana em laboratórios universitários e comerciais e departamentos de saúde locais e estaduais. Os cientistas analisam suas sequências genéticas para determinar quais versões dos vírus Covid-19 são mais abundantes.

Na semana encerrada em 11 de dezembro, a proporção de novas infecções por Ômicron nos EUA aumentou para 2,9%, de 0,4% na semana anterior, informou o CDC anteriormente.

Mas o CDC disse que está revisando alguns dos números anteriores, após analisar mais espécimes. Os novos números indicam que cerca de 13% das infecções durante a semana de 11 de dezembro foram Ômicron,: é responsável por 73% dos novos casos de Covid-19, de acordo com 3% do CDC, disseram funcionários do CDC.