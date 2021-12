OBAMACARE: última semana para aplicar na primeira fase.

Em entrevista ao jornal “Nossa Gente”, o agente de seguros certificado, Paulo de Souza, da “Assureline Insurance”, traz informações importantes para obtenção de cobertura do programa “Obamacare 2022”. Esclareça suas dúvidas e saiba como o plano funciona.

Se você deseja que seu seguro do Obamacare comece a partir de 1.º janeiro, a hora de aplicar é agora, o prazo vai até 15 de dezembro de 2021, próxima quarta-feira. É uma excelente oportunidades às famílias – e pessoas de modo geral –, ainda não beneficiadas pelo “Sistema de Saúde Americano”, receberem ajuda do governo.



Em entrevista ao “Site Nossa Gente”, o agente de seguros certificado, Paulo de Souza, traz informações importantes, apontando o melhor caminho para obtenção de cobertura do programa. Paulo é agente da Assureline Insurance (www.assurelineinsurance.com), a primeira agência especializada em brasileiros a oferecer o OBAMACARE na Flórida.



Segundo o Agente, uma das novidades para 2022 é que “o Governo aumentou substancialmente o ‘Tax Credit’ e muitas famílias que antes não recebiam ajuda, se encaixam no programa agora. Lembrando que a ajuda é calculada pelo número de pessoas da família e renda familiar.



“As outras regras do programa continuam, como a importante reconciliação que deve ser feita todo ano em seu imposto de renda. Muitos segurados pelo ‘Obamacare’ estão perdendo o ‘Tax Credit’ porque não fizeram a reconciliação nos preenchimentos de suas taxas – 2018, 2019 e 2020. Quando for fazer seus impostos, verifique com seu contador, se foi feita a reconciliação através do formulário 1095 para você não perder esta ajuda no ano de 2022”, alerta.

Explica Paulo Souza que, “há dois tipos diferentes de assistência financeira dada pelo governo para ajudar os indivíduos: a primeira mais conhecida refere-se ao ‘Advance Premium – Tax Credit’, crédito recebido adiantado

pelas pessoas para auxiliar nas mensalidades do seguro saúde. Há outro subsídio dado pelo Governo a alguns indivíduos, conhecido como ‘Cost Sharing Subsidies’, direcionado somente àqueles que se encontram entre

100% e 200% do nível de pobreza e tem como objetivo auxiliar o indivíduo nos custos associados ao uso do plano com os ‘Deductibles’, ‘Out-of-Pocket’ e ‘Copays”.

Esclarecendo dúvidas

Referente a ajuda de custo do Governo, um número relevante de pessoas se deparam com as seguintes dúvidas:

“Qual o melhor plano para minha família?” – ou “Quais as diferenças entre HMO e PPO?” E também, se “Há

alguma lista de médicos filiados ao plano que eu devo seguir?”

Ao ser perguntado sobre estes tópicos, Paulo Souza foi enfático na resposta: “Sim, ambos, ‘HMO’ e ‘PPO’ oferecem uma relação de médicos credenciados na rede”.

“No ‘HMO’, o assegurado deve escolher um dos médicos oferecidos pela empresa. O primeiro passo será primeiramente selecionar um médico de família para acompanhá-lo e gerenciar sua saúde. Esse médico vai auxiliá-lo a encontrar especialistas dentro da área que necessitada, e deve escrever uma carta ao colega especialista, explicando os sintomas, anexando resultados de exames e prescrições utilizadas para evitar que haja

repetições no caso. Assim, o especialista verifica o caso mais embasado no que já foi feito.”

“No caso do ‘PPO’ e ‘EPO’, há a possibilidade de utilizar médicos especialistas sem a ‘indicação’ do clínico geral”, ressalta o Agente.

Qual plano oferece melhor preço?

No caso do “PPO”, segundo Paulo Souza, tanto o preço da mensalidade, quanto os custos associados de pagamento de exames e hospital são maiores. “No entanto, não existe somente um lado da moeda. E se há dois sistemas, existem dois perfis de necessidades. Dependendo da sua situação, um ou outro sistema pode se adequar melhor às suas necessidades e, mais importante, muitas das vezes, o melhor plano escolhido em um ano não

deve ser o mesmo no próximo.”



“No decorrer do ano, a vida das pessoas pode ter uma série de alterações, sempre procure um agente e exponha suas preocupações. Esse agente saberá indicar qual o melhor plano para você e sua família, seja rede mais

ampla de médicos, ou o cuidado de um determinado médico, ou até o quesito custo”, orienta Paulo.

Nós entendemos que o assunto é muito complexo, por isso é importante contar com a ajuda de agentes certificados. A equipe da Assureline oferece assessoria antes, durante e depois de sua aplicação sem custo algum.

Para entrar em contato com a empresa ligue no tel: +1 (407) 502-0203 ou mande mensagem de whatsapp no: +1 (407) 280-5305.

Para mais informações acesse o site www.assurelineinsurance.com

Reconhecimento e performance:

Apontado como um dos mais precisos e conceituados Agentes de Seguro e

corretores pelo “Marketplace” do “Obamacare” da Flórida, o Agente de

Seguros Certificado, Paulo de Souza, foi premiado e homenageado pelos

“Centros de Serviços Medicar e Medicaid” (CMS). Conquistou

reconhecimento nacional do “CMS” como membro “Elite Plus” do

“Círculo de Campeões do Marketplace 2020”, consolidando a sua notável

performance junto às famílias e pessoas que buscam a melhor cobertura do

programa “Obamacare”.



Paulo De Souza

Agente de Seguros Certificado

Assureline Insurance

7031 Grand National Drive #111

Orlando, FL 32819

Pho 407-502-0203