Ítalo Ferreira conquistou ouro para o Brasil no surfe, superando o favorito, Kanoa Igarashi

A conquista faz Ítalo Ferreira se consolidar como um dos grandes nomes da história do surfe na atualidade. Ele obteve a primeira medalha de ouro para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, com um desempenho fenomenal na praia de Tsurigasaki. Superou o japonês Kanoa Igarashi, favorito ao título

Da Redação

O surfista brasileiro fez e aconteceu na madrugada desta terça-feira, em Tóquio e conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil, nas Olimpíadas. Ítalo Ferreira, de 27 anos, natural de Baía Formosa (RN), é o primeiro campeão olímpico da história do surfe. Ele alcançou o feito ao superar o japonês Kanoa Igarashi na final da modalidade, na praia de Tsurigasaki, por 15,14 a 6,60, concluindo uma participação praticamente perfeita na disputa. Na bateria decisiva, deu um show de manobras, mesmo após ter sua prancha quebrada logo no começo da bateria.

Ítalo,o primeiro do pódio – A conquista faz Ítalo se consolidar como um dos grandes nomes da história do surfe na atualidade. Afinal, além de ser o primeiro medalhista olímpico de ouro da modalidade, também é o último campeão mundial, em conquista assegurada em 2019 – em função da pandemia do coronavírus, o campeonato não foi realizado no ano passado.

Ele superou o favoritismo de Gabriel Medina, candidato ao pódio, que ficou sem medalha, depois de perder para Igarashi na semifinal e para o australiano Owen Wright, na disputa pelo bronze.

Gratidão a Deus – Emocionado, após a conquista do ouro, Ítalo disse que, “vim com uma frase para o Japão: diz amém que o ouro vem. Eu treinei muito nos últimos meses, mas só tenho que agradecer a Deus por tudo isso, realizou o meu sonho e me deu a oportunidade de fazer o que amo. Meu intuito é ajudar as pessoas e a minha família. Entrei sem pressão na água e consegui o que queria.”

“Queria que a minha avó estivesse viva para ver isso. Sou muito feliz pelo que me tornei, pelo que fiz pelos meus pais. Sempre pedi para que esse sonho fosse realizado e ele aconteceu. Almejei bastante e sonhei. A frase que falei está ao lado da minha cama. Todos os dias eu orei às 3h da manhã, pedindo a Deus que realizasse meu sonho”, acrescentou emocionado.

A medalha de Ítalo é a quinta do Brasil nesta edição das Olimpíadas, se juntando às pratas de Kelvin Hoefler e Rayssa Leal no skate e aos bronzes de Daniel Cargnin no judô e de Fernando Scheffer na natação.

Prancha quebrada na final

A bateria decisiva começou com um problema inesperado para Ítalo, que viu a sua prancha se quebrar na sua primeira onda na final. Mas nem esse contratempo parece ter atrapalhado o brasileiro. Ele, afinal, logo conseguiu uma nota 7, emplacando uma série de manobras e batendo forte no topo da onda. Na sequência, ainda obteve um 5,5, abrindo uma boa vantagem.

Em uma ótima ação, entrou de backside e atacou o topo da onda. Isso rendeu a ele a nota 7,77. Deixou, assim, Ítalo em vantagem de 14,77 a 5,56, ficando muito próximo de ser campeão olímpico. E o brasileiro não parou de melhorar.

Ele entrou de backside em outra onda, bateu forte no topo da onda e trocou de nota, por um 7,37. Assim, foi campeão com a vitória na bateria por 15,14 a 6,60, derrotando o algoz de Gabriel Medina nas semifinais.