Atrações para quem gosta de diversão nas alturas; brinquedos que atraem adultos e adolescentes

Da Redação

O “SlingShot” mais alto do mundo é inaugurado em Orlando, no “ICON Park”, com 300 pés de altura (91,44 metros), desafiando pessoas adeptas à brinquedos radicais. A atração de duas torres lança dois passageiros de um “vulcão em explosão” a aproximadamente 150 metros no céu, atingindo velocidades de até 160 km /h. O estilingue é um dos mais visitados por adultos, adolescentes e crianças.

Crianças e adolescentes participam dessa aventura imperdível no “SlingShot”

Além disso, também foi inaugurado no “ICON Park” o “Orlando FreeFall” de 430 pés de altura (131,064 ), tornando-se a torre suspensa independente mais alta do mundo. Trinta passageiros de cada vez podem desfrutar dos belos locais do ICON Park enquanto o veículo turístico circula a torre gigantesca e se eleva em direção ao horizonte.

Assim que o veículo de turismo atingir o topo, ele se inclinará 30 graus para frente e ficará de frente para o solo por um breve momento antes de cair cerca de 400 pés a velocidades superiores a 75 mph.

O “SlingShot Group” criou a “Terra dos Gigantes”, disse o proprietário, Ritchie Armstrong. “Agora temos três atrações que estabeleceram recorde mundial no ‘ICON Park’: o ‘The Orlando StarFlyer’ e ‘SlingShot e FreeFall’. Estamos entusiasmados em receber visitantes de todo o mundo e trazer a eles a emoção de uma vida”, disse.

Serviço

ICON Park – 8375 International Dr, Orlando, FL

Os ingressos para as atrações podem ser adquiridos no local.