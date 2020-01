Edição de janeiro/2020 – p. 28

O que ver e fazer em Porto – Portugal (Parte 2)

Igreja de São Francisco

Igreja de estilo gótico, teve sua construção iniciada em 1245 e finalizada em 1410. Situada em São Nicolau, centro histórico de Porto, fica praticamente ao lado do Palácio da Bolsa. Foi construída como parte de um convento Franciscano. É um dos monumentos religiosos mais importantes de Porto, classificado como monumento nacional em 1910 e patrimônio mundial pela Unesco em 1996.

O interior da igreja é composto por três naves, revestidas com talha de douradas. Acredita-se que foram usados mais de 300 quilos de pó de ouro para o revestimento. Na nave lateral esquerda encontra-se a Árvore de Jessé, uma escultura de madeira policromada, que é um dos destaques da igreja e é considerada uma das melhores esculturas do mundo em seu gênero.

Hoje o complexo Museu VOTSFP (Venerável Ordem Terceira de São Francisco no Porto) é constituído pela Igreja e também pela Casa do Despacho, que inclui o Cemitério Catacumbal.

Informações úteis Horário: De novembro a fevereiro, das 9:00 às 17:30 horas. De março a junho e outubro, das 9:00 às 19:00 horas. De julho a setembro: das 9:00 às 20:00 horas. Preço: Adultos: 7,50€ Endereço: Rua do Infante Dom Henrique, 4050-297 Porto

Catedral da Sé de Porto

Sua construção data da primeira metade do século XII, e se estendeu até ao princípio do século XIII. Foi construída na parte mais alta da cidade, no bairro de Batalha, e é considerado o edifício religioso mais importante de Porto. Primeiramente construída em estilo românico, sofreu muitas alterações ao longo dos séculos, tanto em gótico, como em estilo barroco.

No centro da praça da Catedral da Sé de Porto existe uma coluna que era usada para enforcar os criminosos. Desse ponto se tem uma vista privilegiada da cidade, do rio Douro e das caves que estão do outro lado do rio.

O interior da Catedral da Sé de Porto é constituído por três naves, sendo a do meio a mais alta delas. Em seu interior encontram-se capelas como a do Santíssimo Sacramento, com altar em prata e retábulo-mor em talha de ouro.

Além da Catedral da Sé de Porto, é possível visitar o claustro gótico. O acesso ao claustro da Catedral é feito pelo interior da mesma, por uma porta situada do lado direito. Datado do século XIV, o claustro está decorado com azulejos que refletem cenas religiosas. Do claustro você também pode entrar na Casa do Cabido, onde é exposto o “tesouro da catedral”, uma coleção de objetos de ourivesaria religiosa. Declarada Monumento Nacional, Catedral da Sé de Porto e seu claustro são visitas imprescindíveis em Porto.

Informações úteis Horário: De abril a outubro: das 09:00 às 18:30. De novembro a março: das 9:00 às 17:30. No dia de Natal e Páscoa permanecerá fechado. Preço: Catedral: Entrada gratuita; Claustro: 3€; Cartão Porto Card e estudantes: 2€; Crianças até 10 anos: Entrada gratuita. Endereço: Terreiro da Sé, Porto 4050-573

Café Majestic

O Café Majestic é um café histórico, de estilo Art Nouveau, localizado no centro da cidade do Porto. Foi inaugurado em 17 de dezembro de 1921, de autoria do arquiteto João Queiroz com o nome de “Elite”, e sempre foi frequentado por personalidades da vida cultural e artística da cidade. E em 1922 mudou seu nome para Majestic, seguindo o chic parisiense.

A época mais triste do estabelecimento foi de 1964 a 1980, quando ficou abandonado, até que o governo português o declarou como Patrimônio Cultural em 1982, e em 1994 reabriu suas portas depois de uma grande restauração, continuando com seu suntuoso nome.

Em 2011, foi considerado o sexto café mais bonito do mundo. Seu exterior é belíssimo, com uma fachada em mármore e suas colunas e decoração em Art Nouveau. E seu interior é ainda mais incrível, com mármore, madeira polida, espelhos e teto de estuque (argamassa resultante da adição de gesso, água e cal, seu uso remonta da época do Império Romano).

Os preços são um pouco salgados no Café Majestic, mas vale a pena tomar um café neste lugar tão especial. E se sua viagem a Porto for época de alta temporada, prepare-se para encontrar o café lotado.

E já que terminamos essa edição com uma café histórico, nada melhor que falar sobre as principais delícias gastronômicas de Porto na próxima edição!