Edição de setembro/2019 – p. 04

O que é o Medicare? Informe-se e adquira o seguro de saúde para seniors

Para que o leitor saiba dos benefícios e como funciona o Medicare, o “Jornal Nossa Gente” traz informações precisas, sanando dúvidas e orientando sobre pontos fundamentais ao adquirir, ou renovar, o seu plano de saúde. O que é o Medicare? É um programa federal de seguro de saúde que está normalmente disponível às pessoas que estejam acima dos 65 anos de idade, e para algumas pessoas com invalid­ez. É importante ressaltar que o Medicare tem três partes distintas: “Medicare Parte A”, “Medicare Parte B” e “Parte D”. Já o “Medicare Advantage” – também conhecido como “Parte C” – é uma alternativa ao “Medicare Original” que pode ter tudo incluído.

O “Medicare Parte A” ajuda a pagar cuidados hospitalares de pacientes internados; cuidados de enfermagem especializada; cuidados da saúde domiciliar e cuidados em “Hospice – Centro de cuidados paliativos aos pacientes portadores de doenças terminais”. Já o “Medicare Parte B” ajuda a pagar os tratamentos de pacientes não internados (consultas médicas), material médico e equipamento. A “Parte D” cobre os custos de medicamentos. Normalmente se você trabalhou por mais de 10 anos recolhendo impostos para o serviço social, você terá a parte A sem custo. Algumas pessoas que estejam acima dos 65 anos de idade, e não estejam de outra forma qualificados ao Medicare podem comprar o Medicare pagando uma mensalidade.

As qualificações para Medicare são pessoas nas seguintes condições: a partir de 65 anos; pessoas de qualquer idade com insuficiência renal em fase terminal (ESRD) (insuficiência renal permanente exigindo diálise ou um transplante de rim) ou pessoas de qualquer idade com invalidez recebendo benefícios do social security por mais de 2 anos.

Quais são as diferentes partes do Medicare?

O “Medicare Parte A” – Seguro Hospitalar – ajuda a cobrir os seguintes benefícios: cuidados para pacientes hospitalizados e Assistência de enfermagem especializada, e cuidados em “Hospice”.

Quanto a “Medicare Parte B” – Seguro Médico – auxilia em cobrir, Serviços de médicos e outros provedores de atendimento de saúde; Atendimento ambulatorial; Atendimento de Saúde a Domicílio; Equipamentos médicos duráveis – cadeiras de rodas, andadores, camas hospitalares e outros equipamentos e suprimentos –, serviços preventivos como exames de avaliação da saúde, vacinas e consultas anuais para fazer um check up.

O “Medicare Parte D” – Plano de Medicamentos de Prescrição do Medicare – ajuda a cobrir o custo dos medicamentos de prescrição, gerido por planos de medicamentos aprovados pelo Medicare, que seguem as regras estabelecidas pelo Medicare. Pode ajudar a diminuir os custos dos medicamentos de prescrição e ajudar a proteger contra custos mais altos no futuro.

Você pode se inscrever e escolher pela primeira vez no Medicare três meses antes do mês de seu aniversário e três meses depois, totalizando um período de 7 meses. Depois deste período inicial você tem alguns outros períodos que se abrem através de exceções em algumas épocas do ano. Importante: se você não escolher um Medicare nesta fase inicial, poderá incorrer multas que duraram pelo resto de uso do Medicare. Há duas formas principais de receber o Medicare: “Medicare Original”, que inclui a “Parte A” (Seguro Hospitalar) e a “Parte B” (Seguro Médico). E se você quiser cobertura de medicamentos, pode aderir a um plano separado, a “Parte D”.

Você também pode procurar e comprar cobertura complementar para ajudar a pagar os desembolsos diretos – custos pagos por você – do Medicare Original – como sua franquia e 20% de cosseguro. “Parte A” e “Parte B”, você pode adicionar “Parte D”, e também poderá incluir “Cobertura complementar” – alguns exemplos incluem cobertura de uma apólice de seguro complementar do Medicare (Medigap) ou cobertura obtida por meio de emprego anterior ou sindicato.

“Medicare Advantage” – também conhecido como Parte C – é uma alternativa ao “Medicare Original” que tem tudo incluído. Esses “pacotes” de planos incluem a “Parte A”, a “Parte B” e, geralmente, a “Parte D”. Alguns planos podem ter desembolsos diretos menores que o “Medicare Original”. Alguns planos oferecem benefícios extras que não são cobertos pelo “Medicare Original”, como cuidados de visão e audição ou odontológicos. “Parte A” e “Parte B” – a maioria dos planos inclui “Parte D”. Alguns planos também incluem: desembolsos diretos mais baixos e benefícios extras.

Outro período muito importante fica entre os dias 15 de outubro e 7 de dezembro, onde você pode trocar de planos, do “Medicare Original” para um “Medicare Advantage” ou vice-versa, ou comprar planos adicionais.

Obtenha a ajuda que você precisa

Ligue para 1 800 Medicare (1 800 633 4227), para obter informações gerais ou específicas sobre o Medicare ou números de telefones importantes. Se precisar de ajuda gratuita em um idioma que não seja inglês ou espanhol, diga “agent” (agente) para falar com um representante de atendimento ao cliente.

Usuários com deficiência auditiva devem ligar para 1-877-486-2048.

Acesse Medicare.gov para obter informações detalhadas sobre o plano de saúde e medicamentos de prescrição Medicare na sua região. Encontre provedores de saúde participantes, obtenha informações sobre qualidade do plano e muito mais.

Consulte o seu mais recente manual, “Medicare e Você”, para conhecer as novidades, descobrir os custos do seu Medicare e obter informações sobre as coberturas Medicare.

Entre em contato com o “State Health Insurance Assistance Program” – SHIP – Programa de Assistência de Seguro Saúde Estadual –, local para receber aconselhamento personalizado gratuito sobre cobertura médica, reclamações, solicitações e ajuda para pessoas com renda e recursos limitados.

Acesse shiptacenter.org ou ligue para 1-800-MEDICARE para saber o número de telefone do seu SHIP local. Visite o “Eldercare Locator” em eldercare.gov para encontrar recursos locais, verificar benefícios e planos para cuidados de longo prazo.

Você tem o direito de obter as informações deste produto em formato alternativo. Você também tem o direito de registrar uma reclamação se achar que sofreu discriminação. Acesse a página Medicare.gov/about-us/nondiscrimination/accessibilitynondiscrimination.html, ou ligue para 1-800-MEDICARE para mais informações.

Fonte: CMS Centers for Medicare & Medicaid Services