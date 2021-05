O empresário Nelson Berto destaca os benefícios na equitação e os cuidados com o animal

A “NSB Equestrian Center”, escola de equitação situada em rancho de Winter Garden, comandada pelo empresário e fundador, Nelson Berto, é um sucesso entre crianças, adolescentes e adultos. Uma prática que traz benefícios à saúde e o prazer no convívio com cavalos e a natureza. A escola funciona com todos os seguros necessários, e oferece segurança e conforto para os animais e os alunos

Fotos: Bruno Miguel (@brunomiguelbox)

“A vida ensina quem quer aprender.” Com esse lema, a “NSB Equestrian Center”, situada em um rancho de Winter Garden, comandada pelo empresário e fundador, Nelson Berto, é um sucesso entre as crianças, adolescentes e adultos – pessoas de todas as idades que adoram cavalgar. Uma escola de equitação especial, onde predomina as habilidades da égua CJS, que tem pedigree de um dos maiores cavalos de corrida – a atração do rancho – , além do cenário acolhedor, que estimula uma vida saudável com os animais.

Crianças adquirem equilíbrio e autoconfiança – “A equitação é uma atividade benéfica para o cavaleiro, para a sua saúde física, mental, e, no caso de crianças, importante para a sua formação e desenvolvimento, fortalece as pernas e estimula a autoconfiança”, orienta Nelson.

“Atualmente, tenho trinta e dois alunos, em várias faixas etárias, desde crianças, adolescentes e adultos. Estamos adquirindo mais cavalos para atender a demanda. E tem sido uma experiência incrível com as crianças, tenho um aluno de quatro anos. Os alunos mais avançados fazem baliza e a prova dos três tambores, essenciais na equitação”, ressalta.

Como lidar com o cavalo – “O aluno, durante as aulas, recebe as instruções necessárias para lidar com o cavalo, como por exemplo, se aproximar do animal com a mão baixa para não assusta-lo; montar no animal de forma correta e precisa; verificar se os arreios estão apertados, enfim, procedimentos importantes. O amor pelo animal é significativo, para que haja entrosamento entre o cavalo e o cavaleiro. O cavalo tem que estar muito bem tratado, bem cuidado para as atividades ao ar livre. É um aprendizado para toda a sua vida”, destaca.

“As minhas aulas acontecem pela manhã – a partir das 9 am –, até as oito horas da noite. Procuro não expor o animal ao calor, portanto, intercalo os horários das aulas para que o cavalo não se desgaste com altas temperaturas. É tudo feito com muito cuidado e programado”, diz.

Disse Nelson que para as aulas de equitação, o aluno precisa de botas e capacete. “É importante lembrar que faço equitação com recreação. O aluno para frequentar as minhas aulas deve usar calça jeans, botas e capacete. A escola funciona com todos os seguros necessários, e oferece segurança e conforto para os animais e os alunos”.

Cavalgar combate o estresse – “Quando andamos a cavalo, geralmente estamos em um lugar calmo, em um pasto em meio à natureza ou em um Haras. E os nossos pensamentos de preocupação e ansiedade se vão enquanto praticamos essa atividade. Por isso, a equitação diminui o stress do nosso dia a dia enquanto estamos montados. E podemos apreciar a imensidão da natureza, algo muito prazeroso”, complementa Nelson.

A escola, em plena atividade, é uma realização do empresário, que chegou aos EUA em 2017, oriundo de uma família de fazendeiros no interior de São Paulo. Conta que trabalhou durante três anos na área rural da Flórida, em fazendas, observando e aprendendo os mecanismos dessa atividade nos EUA. Manteve-se focado em colocar em prática algo que almejava, “abrir a minha escola de equitação”. Nelson trabalhou com afinco, e não mediu esforços para transformar o sonho em realidade.

Projeto bem sucedido

Espaço privilegiado em Winter Garden – “A Flórida tem muitas áreas verdes e espaços preciosos para a equitação. Temos muitos cavalos por aqui, então decidi abrir a minha escola em Winter Garden, após fazer estudo de mercado me preparar para realizar meu projeto. A escola fica dentro de um rancho, com cavalos, baia e uma área verde maravilhosa. Era tudo o que eu precisava. Não queria falhar, tracei um projeto de equitação e deu certo. Infelizmente, vi empresários de sucesso, abrindo negócios aqui, e não dar certo”, aponta.

“Eu apliquei para o visto de Habilidades Especiais (EB-2), e quando saiu o meu work permit fixei residência nos Estados Unidos. Hoje sou residente e abri a minha escola em janeiro deste ano, ainda na pandemia. Como as aulas são feitas ao ar livre, tivemos todos os cuidados necessários para a segurança do aluno e do instrutor.”

Lembra Nelson do apoio que recebeu de empresária americana, que disponibilizou o seu rancho em Winter Garden para que ele montasse a sua escola – “NSB Equestrian Center”. “O americano gosta de ver se você tem potencial, e , quando descobre isso, vira seu amigo. Ela gostou do meu trabalho, apostou em mim e hoje sou o professor de equitação da filha dela. Foi algo importante, que deu força para que eu pudesse seguir em frente e abrir a minha escola”, comemora.

“As atividades montadas em cavalos, algo que exige bastante de nosso corpo, principalmente equilíbrio, muitos se perguntam quais são as pessoas que podem cavalgar e a resposta para essa pergunta é todas. Quando alguém possui alguma condição especial, a equitação brilha de uma forma importante, trazendo equilíbrio e melhorando a coordenação motora. A equitação é essencial para o ser humano, deixando a pessoa mais ativa”, finaliza.

Serviço

“NSB Equestrian Center”

Tel. (321) 318-9662

16128, Sandhill Rd. – Winter Garden, FL