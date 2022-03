A limunise mais longa do mundo tem capacidade para 75 pessoas e está na International Drive

Com mais de 30 metros de comprimento o carro é completo, dispondo de heliponto, jacuzzi, putting green e espaço privilegiado para 75 pessoas. O carro mais longo do mundo poder ser visto na International Drive

Da Redação

A grande atração de Orlando no momento é uma super limusine com capacidade para 75 pessoas, que rouba a cena quando passa, e que entrou para o “Guinness World Records – Guinness Books” –, como o carro mais longo do mundo. Com mais de 30 metros de comprimento o carro é completo, dispondo de heliponto, jacuzzi, putting green e espaço privilegiado.

A limusine virou atração em Orlando e atrai visitantes de várias cidades da Flórida

A super limusine foi restaurada recentemente, recebeu uma nova pintura e um conjunto de rodas, e está pronta para rodar novamente. Foi construída pela primeira vez em Burbank, Califórnia, em 1986 e foi ampliada ao longo dos anos, de acordo com o “Guinness”. É baseada nas limusines Cadillac Eldorado de 1976, informa o “Livro dos Recordes.”

Onde ver e fotografar o carro mais longo do mundo? A limusine está à disposição dos visitantes – pode ser vista de pertinho –, no “Auto Museum do Dezerland Park Orlando”, 5250 International Drive.

Lembrando aos visitantes que o museu custa US$ 24,95 para adultos, US$ 18,95 para idosos e militares e US$ 16,95 para crianças de 4 a 12 anos. Crianças até 4 anos não pagam.