Novos centros de teste para Covid 19 em Orange County

A Divisão de Saúde do Governo do Condado de Orange está abrindo novos centros de testes gratuitos COVID-19 nesta semana e na próxima semana. Com base nas informações do Código Postal do Mapa de Perigos do Condado de Orange em www.ocfl.net/COVID19HeatMap, esses novos centros estão sendo abertos em áreas onde houve um número maior de casos positivos de COVID-19. Esses centros de teste exigem um agendamento on-line. Quinta-feira,

7 de maio e sexta-feira, 8 de maio de 2020 Legacy Middle School, 11398 Lake Underhill Rd,

Orlando Você pode marcar uma consulta on-line em www.ocfl.net/LegacyMiddle

Segunda-feira, 11 de maio e terça-feira, 12 de maio de 2020

Escola primária de Lakemont, 901 N Lakemont Ave, Winter Park Você pode marcar uma consulta on-line em www.ocfl.net/LakemontElementary

A Ventura Elementary School também está disponível esta semana e a próxima como um centro de testes. Marque uma consulta on-line em www.ocfl.net/VenturaElementary

O Departamento de Saúde da Flórida, em Orange County, anunciou novos centros de testes que serão abertos na próxima semana (11 a 15 de maio). Você pode ligar para 407-723-5004 a partir das 8h às 17h Ou você pode deixar uma mensagem e sua ligação será retornada. Haverá centros de testes localizados na Independence Elementary School em Winter Garden, Olympia High School, Camping World Stadium, Evans High School e Prairie Lake Elementary School. Mais informações em www.ocfl.net/coronavirus.

EQUIPE DE TRABALHO PARA RECUPERAÇÃO ECONÔMICA

Toda a Força-Tarefa de Recuperação Econômica se reuniu no dia 6 de maio com as forças-tarefa que apresentam recomendações a serem consideradas como parte do plano geral de reabrir o município e restaurar a confiança do consumidor.

As reuniões são transmitidas na Orange TV para quem quiser vê-las em www.ocfl.net/OrangeTV.

O cronograma das reuniões, incluindo os grupos de trabalho, está disponível no site do condado.

Relatórios dos grupos de trabalho:

· O grupo de trabalho de prontidão para negócios está discutindo como distribuir a grande quantidade de EPI adquiridos pelo município. A distribuição está programada para começar na segunda-feira. Orange County divulgará detalhes ainda esta semana.

· A Força-Tarefa de Conformidade Empresarial e Confiança do Consumidor apresentou uma moção para recomendar que Orange County considere a realização de uma pesquisa eletrônica que mede a confiança do consumidor sobre a reabertura da economia.

· A Força-Tarefa Revive Tourism desenvolveu uma abordagem trifásica para garantir que Orlando esteja na mente de todos quando se trata de viajar. O grupo está trabalhando em maneiras de criar confiança e amenizar as preocupações, além de impulsionar as demandas de grande parte das viagens.

· O grupo de trabalho sobre diretrizes para a reabertura de atividades comerciais está acompanhando a discussão do governador sobre a reabertura de empresas de serviços pessoais, como barbearias, salões de unhas e salões de cabeleireiro.

ORIENTAÇÕES PARA A ABERTURA DE RESTAURANTES

O governo do condado desenvolveu critérios de orientação para restaurantes na área não corporativa de Orange County. Temos uma abordagem medida que equilibra a reabertura de estabelecimentos de alimentos com a garantia de fornecer segurança aos clientes e ao público em geral.

A Ordem Executiva do Governador exige que os restaurantes não permitam ocupar mais de 25% em ambientes fechados, e lugares externos são permitidos com distanciamento social apropriado, sujeito aos requisitos locais de zoneamento.

Visite www.ocfl.net/EconomicRecovery para obter diretrizes completas para reabrir restaurantes.